Протаранившей три авто волгоградке грозит до 5 лет колонии

До 5 лет лишения свободы грозит 22-летней жительнице Волгограда, которая в состоянии алкогольного опьянения села за руль иномарки и протаранила три припаркованных автомобиля. Как выяснили дознаватели полиции, девушка управляла не своим авто, поэтому в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Напомним, что это происшествие случилось рано утром 14 марта текущего года на ул. Тулака в Советском районе Волгограда. Девушка села за руль Hyundai Solaris, не имея прав на управление транспортным средством, и около дома №1а протаранила чужие машины. Тогда по решению суда ее поместили на 10 суток под административный арест.

В правоохранительные органы с заявлением обратился 67-летний мужчина, который заявил об угоне указанного Hyundai Solaris. Выяснилось, что иномарка принадлежит отчиму девушки и она взяла её без его разрешения. Родственники отмечали праздник и выпивали. Когда все ушли спать девушка тайно взяла ключи от машины и села за руль.





