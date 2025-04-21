Расследования

Суд отправил в СИЗО волгоградца, сбежавшего с места смертельного ДТП

Расследования 21.04.2025 18:43
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21.04.2025 18:43


В Волгограде 21 апреля по ходатайству следствия Красноармейский районный суд отправил под стражу 18-летнего водителя Лады Приоры, который подозревается в совершении ДТП с погибшим, сопряженном с оставлением места происшествия.  

Напомним, что смертельная авария, в результате которой автомобиль разорвало пополам после столкновения с опорой освещения, произошла 19 апреля. На месте происшествия по улице Лазоревой в Красноармейском районе скончался 17-летний пассажир легковушки, двое других пассажиров в возрасте 18 и 15 лет были доставлены в медицинское учреждение. 

Водитель Данила Власов при этом покинул место ДТП. 20 апреля он был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. п. «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ, – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области со ссылкой на материалы дела. 


Власову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок по 19 июня.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Впрочем, как уточнили в суде, сам виновник ДТП не возражал против его заключения под стражу. 

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