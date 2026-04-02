



Росстат поделился итогами недельного мониторинга цен на продовольствие. По данным экспертов, с 24 на 30 марта, несмотря на ажиотаж перед Пасхой, в Волгоградской области продавцы сбросили цены на куриные яйца, в среднем на 3,1%.

Сильнее всего стоимость на яйца упала в Волгограде – на 7,28% до 97,41 рубля за десяток. При этом ценники в других крупных населённых пунктах региона, напротив, продемонстрировали рост. Так, в Камышине десяток яиц можно приобрести за 94,01 рубля, недельный прирост стоимости составил 11,89%. В Михайловке цена выросла на 4,08% до 91,22 рубля.

Также необычную динамику продемонстрировали цены на овощи. Так, в Волгограде цены на помидоры обрушились на 9,85%, а стоимость огурцов снизилась на 4,71%. При этом в Камышине эти же позиции, напротив, подорожали на 3,79% и 3,1% соответственно.

Лидером Камышин стал и по росту стоимости куриного мяса. Если в целом по области она снизилась на 0,6%, то в Камышине, напротив, наблюдается рост на 2,37%.

