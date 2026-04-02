



2 апреля в администрации Волгоградской области прошло совещание под председательством губернатора Андрея Бочарова, посвящённое созданию у подножья Мамаева кургана мемориального комплекса с современным музеем, прославляющим борьбу волгоградских бойцов с неонацизмом на Украине. На мероприятии глава региона потребовал увековечить подвиг местных подразделений, а также имена всех волгоградских бойцов.

- Считаю важнейшей задачей предусмотреть возможность размещения в экспозиции музея информации о каждом участнике специальной военной операции из Волгоградской области и ее дальнейшего дополнения в ходе работы с родственниками, с родными и близкими людьми, - подчеркнул руководитель.

Отметим, музей будет построен на участке площадью 800 кв. метров. Уже сейчас специалисты не только занимаются разработкой проекта сооружения, но и продумывают будущую экспозицию. Ранее редакция сообщала о заливке фундамента будущего комплекса.

