С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

«Мне не все равно, что будет потом»: моющий остановки дорожник - о том, как сменил профессию и не пожалел об этом

 Цивилева: ветераны СВО становятся в регионах эффективными управленцами
В России ветераны специальной военной операции (СВО) становятся управленцами в органах законодательной или исполнительной власти, получая образование. Об этом, как передает ТАСС, заявила Анна Цивилева на церемонии вручения дипломов...
 На месте приземления Гагарина начнут регистрировать браки
В Саратовской области начнут регистрировать браки на месте приземления Юрия Гагарина в 1961 году. Об этом сегодня, 2 апреля, со ссылкой на управление по делам ЗАГС регионального правительства сообщило ИА...
«Динамо‑Синара‑2» выигрывает у «Звезды‑2» и поднимается на третье место

В рамках 34‑го тура молодёжного первенства России по гандболу среди женских команд волгоградский клуб провёл два матча против «Звезды‑2» из Московской области. Обе встречи состоялись в городе Руза на домашней площадке подмосковной команды.

Первый матч завершился уверенной победой «Динамо‑Синара‑2» со счётом 36:17. Уже к перерыву волгоградские гандболистки создали серьёзный задел – первый тайм завершился со счётом 21:6 в их пользу. Среди игроков «Звезды‑2» наиболее результативными стали Елизавета Еленович, забросившая четыре мяча, и Марго Орлова с тремя голами. У победителей особенно отличились Арина Прокофьева, на счету которой девять мячей, и Елизавета Дмитриева, забившая семь голов.

«Звезда-2» (Московская обл.) – Динамо-Синара-2 (Волгоград) – 17:36 (6:21). 

31 марта. Руза. ДВВС «Руза».

Судьи: Святослав Кузнецов, Альберт Набиев (оба Москва).

«Звезда-2»: Болдырева – Еленович (4), Линник, Косачёва (2), Звягинцева (1), Украинцева (2), Филиппова – Мухамедиева, Смирнова, Терешкина, Бутенко, Мусаева (1), Комиссарова (1), Зимина (2), Зубенок (1), Орлова (3).

«Динамо-Синара-2»: Скрипник – Лисунова (1), Прокофьева (9), Куценко (5), Слободских (1), Каменская (1), Джавадова (2), – Галимзянова, Савельева, Прокудина (3), Смирнова (3), Супрун (1), Тарасова (1), Дмитриева (7), Федотова, Ахмедова (2).

Штрафное время: 16 – 10.

7-метровые/голы: 4/3 – 6/6.

Потери: 23 – 17.

Вторая встреча также сложилась в пользу «Динамо‑Синара‑2»: итоговый счёт – 40:18 в пользу волгоградской команды. Как и накануне, гости добились решающего преимущества уже в первой половине игры – к перерыву на табло горели цифры 19:7 в их пользу. За «Звезду‑2» по три мяча забросили Мария Мухамедиева, Маргарита Комиссарова и Мария Зубенок. У «Динамо‑Синара‑2» сразу четыре спортсменки показали высокую результативность: Елизавета Дмитриева, Малика Джавадова, Дарья Смирнова и Арина Прокофьева отправили в ворота соперниц по пять мячей каждая.

«Звезда-2» (Московская обл.) – Динамо-Синара-2 (Волгоград) – 18:40 (7:19).

1 апреля. Руза. ДВВС «Руза».

Судьи: Святослав Кузнецов, Альберт Набиев (оба Москва).

«Звезда-2»: Тарасова – Линник (2), Попова (1), Косачёва, Щербакова, Мухамедиева (3), Комиссарова (3) – Дробышева, Сенникова (2), Позднякова (2), Погосская (1), Смирнова, Зубенок (3), Орлова (1), Козлова, Кудряшова.

«Динамо-Синара-2»: Галимзянова – Лисунова (2), Прокофьева (5), Куценко (4), Слободских, Каменская (2), Джавадова (5) – Скрипник (1), Савельева, Прокудина (2), Смирнова (5), Супрун (2), Тарасова (1), Дмитриева (5), Федотова (2), Ахмедова (4).

Штрафное время: 6 – 8.

7-метровые/голы: 2/2 – 8/6.

Потери: 30 – 12.

Успешные выступления в Рузе позволили «Динамо‑Синара‑2» подняться на третье место в турнирной таблице молодёжного первенства с 47 очками. Команда сократила отставание от «Лады‑СШОР», занимающей вторую строчку с 50 очками, и уверенно опередила «Астраханочку‑СШОР».

Теперь «Динамо‑Синара‑2» предстоит новый серьёзный выезд: 3 и 4 апреля волгоградская команда сыграет в Тольятти против резервисток «Лады» – одного из главных конкурентов в борьбе за серебряные медали молодёжного первенства.

Александр Веселовский

Фото пресс-службы ГК «Динамо‑Синара‑2»

