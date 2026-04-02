



2 апреля в Волгоградской области объявлена авиационная опасность. Соответствующую рассылку предупреждений в 10:53 начало МЧС России через СМС и уведомления ведомственного приложения.

- Экстренная информация РСЧС: «Внимание! На территории Волгоградской области объявлена «Авиационная опасность». Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам. Будьте внимательны и осторожны, — говорится в сообщениях.

По данным специалистов, в воздушном пространстве приграничья зафиксировано воздушное судно-носитель ракет, дальность которых угрожает в том числе и Волгоградской области.

Напомним, ранее авиационная опасность объявлялась в Волгоградской области 27 марта. Тогда она была быстро отменена, а ракеты были перехвачены над другими регионами.

