Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде Оперативниками УФСБ в Волгограде за вымогательство задержаны журналисты Руслан Шарифов может скоропостижно покинуть Волгоградскую облдуму

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 Россиянин согласился за 1,5 млн устроить теракт для ВСУ на военном аэродроме
В Саратовской области местный житель пытался совершить теракт по указу ВС Украины. Как сообщает ИА «СарИнформ», УФСБ вычислило его и задержало.  Уточняется, что в качестве вознаграждения саратовец намеревался получить...
 ЦБ и кабмин планируют сделать карту «Мир» единой для доступа к льготам
Центральный банк и Правительство РФ планируют сделать карту «Мир» единым инструментом доступа ко всем льготам. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 26 марта на пленарном заседании Госдумы.  – ...
Журналиста Виталия Кошелева суд отправил в СИЗО Волгограда

Расследования 27.03.2026 16:09
В Волгограде днем 27 марта Центральный районный суд поместил под стражу журналиста Виталия Кошелева, подозреваемого в распространении клеветы и вымогательстве 1,2 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», в СИЗО волгоградец отправлен на предстоящие два месяца – до 28 мая. 



Напомним, Виталий Кошелев был задержан силовиками 25 марта. В операции принимали участие сотрудники регионального УФСБ России по Волгоградской области, СОБР и сотрудники СУ СКР.  

В основу уголовных дел легли материалы, собранные волгоградскими оперативниками ФСБ. Расследование ведут опытные сотрудники Следственного отдела Центрального района Волгограда СУ СКР.

По версии силовиков, Кошелев и Серовой, действуя по предварительному сговору, вымогали 15 тысяч в криптовалюте (1,2 млн рублей) у главного врача поликлиники Волгограда. Перед этим в телеграм-канале «Волгоградские слухи» мужчинами были размещены порочащие медика сообщения. Чтобы такие публикации больше не появлялись, журналисты и предлагали женщине заплатить крупную сумму. 

– Виталий Кошелев, еще недавно стоявший по другую стороны рядом с коллегами-журналистами, сегодня выглядел даже растерянным. По пути в зал заседаний он не произнес ни одного слова, – сообщает корр «Высоты 102». 

Задержанного в один день с Кошелевым Алексея Серового Центральный райсуд отправил под домашний арест с учетом имеющегося у него хронического заболевания. 

Напомним накануне ИА «Высота 102» сообщало также о задержании волгоградского политолога Константина Глушенка. Он, по данным источников информагентства, причастен к преступной схеме. 

