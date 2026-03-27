Журналиста Виталия Кошелева суд отправил в СИЗО Волгограда





В Волгограде днем 27 марта Центральный районный суд поместил под стражу журналиста Виталия Кошелева, подозреваемого в распространении клеветы и вымогательстве 1,2 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», в СИЗО волгоградец отправлен на предстоящие два месяца – до 28 мая.





Напомним, Виталий Кошелев был задержан силовиками 25 марта. В операции принимали участие сотрудники регионального УФСБ России по Волгоградской области, СОБР и сотрудники СУ СКР.

В основу уголовных дел легли материалы, собранные волгоградскими оперативниками ФСБ. Расследование ведут опытные сотрудники Следственного отдела Центрального района Волгограда СУ СКР.

По версии силовиков, Кошелев и Серовой, действуя по предварительному сговору, вымогали 15 тысяч в криптовалюте (1,2 млн рублей) у главного врача поликлиники Волгограда. Перед этим в телеграм-канале «Волгоградские слухи» мужчинами были размещены порочащие медика сообщения. Чтобы такие публикации больше не появлялись, журналисты и предлагали женщине заплатить крупную сумму.

– Виталий Кошелев, еще недавно стоявший по другую стороны рядом с коллегами-журналистами, сегодня выглядел даже растерянным. По пути в зал заседаний он не произнес ни одного слова, – сообщает корр «Высоты 102».

Задержанного в один день с Кошелевым Алексея Серового Центральный райсуд отправил под домашний арест с учетом имеющегося у него хронического заболевания.

Напомним накануне ИА «Высота 102» сообщало также о задержании волгоградского политолога Константина Глушенка. Он, по данным источников информагентства, причастен к преступной схеме.