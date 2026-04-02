Волгоградку через суд заставили убрать курятник с дачного участка





Волгоградку обязали убрать курятник с дачного участка в Ворошиловском районе. С подобным требованием в Ворошиловский районный суд обратилась администрация города.

В мэрии заявили, что женщина, владеющая двумя участками в ПСО «Победа», использует землю не по целевому назначению.

- Дачница разводила кур на участке, который предназначен для ведения садоводства и огородничества, а также для отдыха, - сообщают в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. – В соответствии с 42 статьей кодекса РФ собственники земельных участков обязаны использовать их только по целевому назначению и не наносить вред окружающей среде, в том числе как природному объекту.

Изучив материалы, суд принял позицию мэрии и обязал волгоградку убрать с территории признанные незаконными курятники. Решение вступило в законную силу.

Судебные споры о судьбе живущей на даче живности возникают в России, в том числе и в Волгоградской области, не в первый раз. По словам члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, домашняя птица или животные могут появиться на участках лишь в одном случае.

- Заводить скот можно в том случае, если ваш участок относится к личному подсобному хозяйству", - рассказывала «Российской газете» Мария Спиридонова. - Что касается ульев, то их поставить можно и на садовом участке, но, не нарушая права соседей и с соблюдением требований "Ветеринарных правил содержания медоносных пчел...", утвержденных приказом Минсельхоза России от 19.05.2016 N 194, с которым следует ознакомиться очень внимательно перед началом работ".

