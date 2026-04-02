Девятерых жителей Волгоградской области покусали клещи

В Волгоградской области раньше времени стартовал сезон активности клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на 1 апреля в медорганизации по поводу укусов этих насекомых обратились уже 9 человек. В ведомстве подчеркнули, что обычно период сезонной активности клещей приходится на апрель-август. Однако в связи с ранней теплой весной они «проснулись» в марте и будут «активничать» до октября.