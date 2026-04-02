В Волгограде пенсионер устроил ДТП на «танцующем» мосту

В Волгограде в результате ДТП на мосту через Волгу пострадала женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне, 1 апреля, в 17-15 ч. в разгар ливня 65-летний водитель Renault Sandero совершил разворот в неустановленном месте и столкнулся с ВАЗ-21102, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пассажирка отечественного автомобиля получила травмы и была госпитализирована.