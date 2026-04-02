С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

«Мне не все равно, что будет потом»: моющий остановки дорожник - о том, как сменил профессию и не пожалел об этом

Федеральные новости
 Цивилева: ветераны СВО становятся в регионах эффективными управленцами
В России ветераны специальной военной операции (СВО) становятся управленцами в органах законодательной или исполнительной власти, получая образование. Об этом, как передает ТАСС, заявила Анна Цивилева на церемонии вручения дипломов...
 На месте приземления Гагарина начнут регистрировать браки
В Саратовской области начнут регистрировать браки на месте приземления Юрия Гагарина в 1961 году. Об этом сегодня, 2 апреля, со ссылкой на управление по делам ЗАГС регионального правительства сообщило ИА...
«Киквидзе» – чемпион Волгоградской области по футзалу

Спорт 02.04.2026 12:35
02.04.2026 12:35


Завершился Чемпионат Волгоградской области по футзалу среди команд первой группы. Турнир подарил болельщикам яркие эмоции и неожиданные повороты – борьба за призовые места шла до последних минут заключительных матчей.

Соревнования продемонстрировали масштаб развития футзала в регионе. В борьбе за медали участвовали 32 команды, за которые были заявлены 464 игрока. В самих матчах приняли участие 394 спортсмена. Всего было проведено 83 игры, в которых команды забили 481 гол. При этом зафиксировано 10 автоголов – это подчёркивает напряжённость борьбы и драматизм отдельных эпизодов.

Анализ результативности показывает, что в среднем за матч забивалось почти 6 голов (481:83 ≈ 6). Среди наиболее распространённых исходов встреч выделились несколько типичных. Самым популярным стал счёт 6:4 – такие результаты зафиксированы в 8 матчах. Далее следуют матчи со счётом 5:3 (5 игр) и 4:2 (4 игры). Эти данные отражают тенденцию к достаточно высокой результативности при сохранении интриги до финального свистка.

Яркую игру показали и отдельные футболисты – вот тройка лучших снайперов чемпионата:

  • Григорян Артур («Киквидзе») – 27 голов. Лидер атаки чемпионов продемонстрировал потрясающую результативность и стал главным голеадором турнира.
  • Егоров Иван («Киквидзе») – 17 голов. Напарник Григоряна по команде также внёс весомый вклад в успех «Киквидзе», регулярно поражая ворота соперников.
  • Комаров Андрей («Ахтуба») – 11 голов. Лучший бомбардир серебряного призёра турнира, который помог своей команде добиться высокого результата.

Заключительный игровой день получился насыщенным и богатым на сюрпризы:

  • «СШ Ротор» – «ст. Преображенская» – 5:17. Разгром сине-голубых от команды из Киквидзенского района, который заметно повлиял на итоговое распределение мест в нижней части таблицы.
  • «Ахтуба» – «ЕРС‑Комплект‑ВГАФК» – 3:5. Волгоградские студенты смогли взять реванш и подняться на четвёртую строчку турнирной таблицы.
  • «Киквидзе» – «СШ Ротор» – 16:4. Уверенная победа чемпионов, которая наглядно показала класс команды из Киквидзенского района.
  • «ст. Преображенская» – «Ермак» – 2:8. «Ермак» укрепил свои позиции в борьбе за медали, уверенно переиграв соперника.
  • «Михайловка» – «Ахтуба» – 4:6. Команда из Средней Ахтубы смогла добыть важные очки и закрепиться на втором месте.
  • «Киквидзе» – «ЕРС‑Комплект‑ВГАФК» – 9:10. Напряжённый матч, в котором чемпионы потерпели единственное поражение: команда ВГАФК отыгралась со счёта 2:7 и вырвала победу в концовке.
  • «Михайловка» – «Ермак» – 4:5. Ещё один упорный поединок, в котором «Ермак» смог добыть победу с минимальным перевесом и обеспечить себе бронзовые медали.

По итогам турнира места распределились следующим образом:

  1.  «Киквидзе» (Киквидзенский район) – чемпион Волгоградской области! Команда продемонстрировала стабильность и мощь, заслуженно заняв верхнюю строчку турнирной таблицы.
  2. «Ахтуба» (Средняя Ахтуба) – серебряные призёры. Команда из Средней Ахтубы провела сезон ровно и заслуженно заняла второе место.
  3. «Ермак» (Волгоград) – бронзовые медалисты. «Ермак» проявил характер в ключевых матчах и смог опередить конкурентов в борьбе за пьедестал.
  4. «ЕРС‑Комплект‑ВГАФК» (Волгоград) – студенты ВГАФК показали яркую игру, особенно в концовке сезона, и едва не добрались до медалей.
  5. «Михайловка» (Михайловка) – команда из Михайловки боролась до конца, но немного не хватило для более высокого результата.
  6. ст. Преображенская (Киквидзенский район) – шестое место. Несмотря на яркую игру в отдельных матчах, команде не удалось подняться выше.
  7. СШ «Ротор» (Волгоград) – волгоградский коллектив столкнулся с трудностями в этом сезоне и завершил турнир в нижней части таблицы.

Александр Веселовский

Спорт
05.04.2026 23:13
Спорт 05.04.2026 23:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.04.2026 19:12
Спорт 05.04.2026 19:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.04.2026 18:35
Спорт 05.04.2026 18:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.04.2026 13:14
Спорт 05.04.2026 13:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.04.2026 10:03
Спорт 05.04.2026 10:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.04.2026 21:13
Спорт 04.04.2026 21:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.04.2026 19:22
Спорт 04.04.2026 19:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.04.2026 10:07
Спорт 04.04.2026 10:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.04.2026 14:47
Спорт 03.04.2026 14:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.04.2026 14:34
Спорт 02.04.2026 14:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.04.2026 12:35
Спорт 02.04.2026 12:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.04.2026 08:39
Спорт 02.04.2026 08:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.04.2026 14:47
Спорт 01.04.2026 14:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.04.2026 09:52
Спорт 01.04.2026 09:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.04.2026 08:38
Спорт 01.04.2026 08:38
Комментарии

0
Далее

23:13
Замены решили всё: «Ротор» побеждает «Нефтехимик» со счётом 3:1Смотреть фотографии
21:11
В Волгоградской области из 33 пропавших человек не нашли семерыхСмотреть фотографии
20:01
Волгоградцам после утренней бури пообещали геомагнитный штильСмотреть фотографии
19:12
Волевая победа: «Ротор» обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:1Смотреть фотографии
18:35
18067 болельщиков пришли на матч «Ротор» - «Нефтехимик» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:15
«Мечты о новом гаджете затмевают рассудок зумеров»: почему в Волгограде стремительно «молодеет» процедура банкротстваСмотреть фотографии
17:10
За футбольным матчем на «Волгоград Арене» 5 апреля следят силовикиСмотреть фотографии
16:14
В Волгоградской области начальницу почты обвиняют в присвоении «ветеранских» денегСмотреть фотографии
15:42
Сразу на 25% дороже: волгоградских туристов в Индии ошарашили ростом цен на едуСмотреть фотографии
14:41
«Меньше суеты. В этом и есть главный секрет»: сотни волгоградцев отметили Вербное воскресенье в храмах городаСмотреть фотографии
14:25
Волгоградский музтеатр сообщил о смерти фотографа-дизайнера Рафаэля МурадьянаСмотреть фотографии
13:53
МЧС экстренно предупредило об ухудшении погоды 5 апреля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:42
Следующие через Волгоградскую область поезда из Дагестана задерживаются из-за ливняСмотреть фотографии
13:14
Традиции гандбола живут: в Волгограде завершился турнир памяти Константина ГалузоСмотреть фотографии
12:45
Суд в Дагестане взыскал более 650 тыс. рублей за свалку у волгоградского СНТСмотреть фотографии
11:50
Депутат Калашников сохранил политический статус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:12
Двое судовладельцев наказаны в первые дни навигации в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:35
Под Волгоградом мотоциклист погиб, врезавшись в мусоровозСмотреть фотографии
10:15
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО пулеметчиком Денисом УваркинымСмотреть фотографии
10:03
Осечка «Динамо‑Синара‑2» перед битвой с лидеромСмотреть фотографии
09:32
Два месяца в реанимации: в Волгограде спасли 720-граммового младенцаСмотреть фотографии
09:05
«От солнца до сих пор слезятся глаза»: в Волгограде изъятая из Дагестана пятерка львов отвыкает от ужасов прежней жизниСмотреть фотографии
08:58
Украинские БПЛА 5 апреля миновали Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:26
Вербное воскресенье за неделю до Пасхи: где освятить вербы в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:41
В Волгограде рейсы из Санкт-Петербурга задерживаются на фоне атак БПЛАСмотреть фотографии
07:22
Дожди с похолоданием до +1 обещают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:39
Котелок защитника Сталинграда покажут в музее Победы в МосквеСмотреть фотографии
06:09
В Волгоград прибудет чудотворная икона Божией Матери «Тадулинская»Смотреть фотографии
21:46
В Волгограде профессор Петров передал в музей Лосева сотню коллекционных картинСмотреть фотографии
21:13
Волгоградские штангисты на первенстве России: золотая симфония Климова и бронзовый аккорд ЗавьяловаСмотреть фотографии
 