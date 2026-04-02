«Киквидзе» – чемпион Волгоградской области по футзалу





Завершился Чемпионат Волгоградской области по футзалу среди команд первой группы. Турнир подарил болельщикам яркие эмоции и неожиданные повороты – борьба за призовые места шла до последних минут заключительных матчей.

Соревнования продемонстрировали масштаб развития футзала в регионе. В борьбе за медали участвовали 32 команды, за которые были заявлены 464 игрока. В самих матчах приняли участие 394 спортсмена. Всего было проведено 83 игры, в которых команды забили 481 гол. При этом зафиксировано 10 автоголов – это подчёркивает напряжённость борьбы и драматизм отдельных эпизодов.

Анализ результативности показывает, что в среднем за матч забивалось почти 6 голов (481:83 ≈ 6). Среди наиболее распространённых исходов встреч выделились несколько типичных. Самым популярным стал счёт 6:4 – такие результаты зафиксированы в 8 матчах. Далее следуют матчи со счётом 5:3 (5 игр) и 4:2 (4 игры). Эти данные отражают тенденцию к достаточно высокой результативности при сохранении интриги до финального свистка.

Яркую игру показали и отдельные футболисты – вот тройка лучших снайперов чемпионата:

Григорян Артур («Киквидзе») – 27 голов. Лидер атаки чемпионов продемонстрировал потрясающую результативность и стал главным голеадором турнира.

Егоров Иван («Киквидзе») – 17 голов. Напарник Григоряна по команде также внёс весомый вклад в успех «Киквидзе», регулярно поражая ворота соперников.

Комаров Андрей («Ахтуба») – 11 голов. Лучший бомбардир серебряного призёра турнира, который помог своей команде добиться высокого результата.

Заключительный игровой день получился насыщенным и богатым на сюрпризы:

«СШ Ротор» – «ст. Преображенская» – 5:17. Разгром сине-голубых от команды из Киквидзенского района, который заметно повлиял на итоговое распределение мест в нижней части таблицы.

«Ахтуба» – «ЕРС‑Комплект‑ВГАФК» – 3:5. Волгоградские студенты смогли взять реванш и подняться на четвёртую строчку турнирной таблицы.

«Киквидзе» – «СШ Ротор» – 16:4. Уверенная победа чемпионов, которая наглядно показала класс команды из Киквидзенского района.

«ст. Преображенская» – «Ермак» – 2:8. «Ермак» укрепил свои позиции в борьбе за медали, уверенно переиграв соперника.

«Михайловка» – «Ахтуба» – 4:6. Команда из Средней Ахтубы смогла добыть важные очки и закрепиться на втором месте.

«Киквидзе» – «ЕРС‑Комплект‑ВГАФК» – 9:10. Напряжённый матч, в котором чемпионы потерпели единственное поражение: команда ВГАФК отыгралась со счёта 2:7 и вырвала победу в концовке.

«Михайловка» – «Ермак» – 4:5. Ещё один упорный поединок, в котором «Ермак» смог добыть победу с минимальным перевесом и обеспечить себе бронзовые медали.

По итогам турнира места распределились следующим образом:

«Киквидзе» (Киквидзенский район) – чемпион Волгоградской области! Команда продемонстрировала стабильность и мощь, заслуженно заняв верхнюю строчку турнирной таблицы. «Ахтуба» (Средняя Ахтуба) – серебряные призёры. Команда из Средней Ахтубы провела сезон ровно и заслуженно заняла второе место. «Ермак» (Волгоград) – бронзовые медалисты. «Ермак» проявил характер в ключевых матчах и смог опередить конкурентов в борьбе за пьедестал. «ЕРС‑Комплект‑ВГАФК» (Волгоград) – студенты ВГАФК показали яркую игру, особенно в концовке сезона, и едва не добрались до медалей. «Михайловка» (Михайловка) – команда из Михайловки боролась до конца, но немного не хватило для более высокого результата. ст. Преображенская (Киквидзенский район) – шестое место. Несмотря на яркую игру в отдельных матчах, команде не удалось подняться выше. СШ «Ротор» (Волгоград) – волгоградский коллектив столкнулся с трудностями в этом сезоне и завершил турнир в нижней части таблицы.

Александр Веселовский