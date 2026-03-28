В Урюпинске осудят ростовчанина за сгоревший на складах урожай





Межрайонным Урюпинским отделом управления надзорной деятельности и профилактической работы завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Ростовской области. Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, мужчина обвиняется в неосторожном обращении с источником повышенной опасности, повлекшим уничтожение чужого имущества в крупном размере.

По версии правоохранительного органа, в августе 2024 года, в период действия на территории Волгоградской области особого противопожарного режима, обвиняемый с помощью «болгарки» проводил резку металла в непосредственной близости от травянистой растительности, что привело к ее возгоранию и распространению огня на складское здание с сельскохозяйственной продукцией.



После неудачной попытки самостоятельно ликвидировать возгорание обвиняемый скрылся с места происшествия. Однако личность виновника пожара удалось установить.

Прямой ущерб от пожара превысил 5 миллионов рублей. Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении не признал, он находится под подпиской о невыезде. Дело уже направлено в суд.





