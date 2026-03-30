



С 17 по 25 марта в Волгограде прошли массовые задержания участников банды наркодилеров из Латинской Америки. Иностранцы прибыли в областной центр специально, чтобы зарабатывать на торговле запрещёнными веществами.





- Три супружеские пары и их общий знакомый почти одновременно прибыли на территорию нашей страны с преступной целью – сбывать запрещённые вещества на территории Волгограда. Женщины расфасовывали приобретённые у неустановленных лиц крупные партии наркотических средств, а четверо их сообщников-мужчин раскладывали свёртки с криминальным товаром по городу, - сообщили силовики.

Для проживания преступники использовали съёмные квартиры. Отдельное помещение иностранцы отвели под склад для хранения наркотиков.





Во время массовых обысков правоохранители обнаружили три сильнодействующих синтетических наркотика общим весом около 500 грамм.

Отметим, трое мигрантов уже помещены в СИЗО, оставшиеся ожидают определения меры пресечения. В случае, если расследование подтвердит вину фигурантов, им может грозить до 20 лет тюрьмы.