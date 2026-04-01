



Волгоградский областной суд отменил обвинительный приговор, вынесенный бывшему главному редактору газеты «Маяк» Тамаре Сидоровой. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, уголовное дело в отношении Сидоровой возвращено прокурору для устранения препятствий в расследовании дела. При этом апелляционную жалобу бывшего главного редактора районной газеты облсуд оставил без удовлетворения.

Напомним, Тамара Сидорова обвинялась в получении взятки в крупном размере от саратовского олигарха Виктора Качуровского. В декабре прошлого года Котовский районный суд приговорил журналистку к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и к штрафу в 3-кратном размере полученной взятки – 1,425 миллиона рублей. В качестве дополнительного наказания Тамара Сидорова в течение пяти лет после окончания отбывания наказания не должна была заниматься журналисткой или издательской деятельностью.

Также районный суд принял решение о конфискации в доход государства денежных средств в размере 375 тысяч рублей. При этом подсудимой была предоставлена отсрочка в отбывании назначенного ей реального срока до достижения ее младшим ребенком 14-летия – до 20 мая 2031 года. Решение суда было обжаловано Тамарой Сидоровой.

Виктор Качуровский ранее также был осужден Котовским районным судом за дачу взятки в размере четверти миллиона бывшему замглавы Котово Борису Тарееву. Он получил 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1 миллиона 250 тысячи рублей. Качуровский обжаловал приговор. А Волгоградский облсуд в феврале 2026 года по результатам рассмотрения апелляционной жалобы его смягчил. Лишение свободы было заменено на условное, с испытательным сроком в 4 года.