Главное

С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде

Актуально

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

«Мне не все равно, что будет потом»: моющий остановки дорожник - о том, как сменил профессию и не пожалел об этом

Федеральные новости

 Цивилева: ветераны СВО становятся в регионах эффективными управленцами
В России ветераны специальной военной операции (СВО) становятся управленцами в органах законодательной или исполнительной власти, получая образование. Об этом, как передает ТАСС, заявила Анна Цивилева на церемонии вручения дипломов...
 На месте приземления Гагарина начнут регистрировать браки
В Саратовской области начнут регистрировать браки на месте приземления Юрия Гагарина в 1961 году. Об этом сегодня, 2 апреля, со ссылкой на управление по делам ЗАГС регионального правительства сообщило ИА...
Расследования

Обвиняемую в коррупции экс-главреда «Маяка» Тамару Сидорову будут судить заново

0
Волгоградский областной суд отменил обвинительный приговор, вынесенный бывшему главному редактору газеты «Маяк» Тамаре Сидоровой. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, уголовное дело в отношении Сидоровой возвращено прокурору для устранения препятствий в расследовании дела. При этом апелляционную жалобу бывшего главного редактора районной газеты облсуд оставил без удовлетворения. 

Напомним, Тамара Сидорова обвинялась в получении взятки в крупном размере от саратовского олигарха Виктора Качуровского. В декабре прошлого года Котовский районный суд приговорил журналистку к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и к штрафу в 3-кратном размере полученной взятки – 1,425 миллиона рублей. В качестве дополнительного наказания Тамара Сидорова  в течение пяти лет после окончания отбывания наказания не должна была заниматься  журналисткой или издательской деятельностью.

Также районный суд принял решение о конфискации в доход государства денежных средств в размере 375 тысяч рублей. При этом подсудимой была предоставлена отсрочка в отбывании назначенного ей реального срока до достижения ее младшим ребенком 14-летия – до 20 мая 2031 года. Решение суда было обжаловано Тамарой Сидоровой.  

Виктор Качуровский ранее  также был осужден Котовским районным судом  за дачу взятки в размере четверти миллиона бывшему замглавы Котово Борису Тарееву. Он получил 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1 миллиона 250 тысячи рублей. Качуровский обжаловал приговор. А Волгоградский облсуд в феврале 2026 года по результатам рассмотрения апелляционной жалобы его смягчил. Лишение свободы было заменено на условное, с испытательным сроком в 4 года.

В настоящее время в Котовском районном суде рассматривается дело бывшего заместителя главы городского поселения Котово Бориса Тареева.

Он обвиняется в получении взятки в крупном и особо крупном размере, в злоупотреблении должностными полномочиями и в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Борис Тареев, по версии следствия, получил от Качуровского в качестве взятки около 1,5 миллиона рублей за покровительство при разработке инвестиционной программы для тепловой компании, бенефициаром которой являлся саратовский олигарх. Также Тареев, как утверждается в обвинительном заключении, требовал от своих подчиненных часть их зарплаты, чтобы оплатить выписанный ему административный штраф. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
05.04.2026 16:14
Расследования 05.04.2026 16:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.04.2026 19:10
Расследования 03.04.2026 19:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.04.2026 18:03
Расследования 03.04.2026 18:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.04.2026 16:27
Расследования 03.04.2026 16:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.04.2026 15:43
Расследования 03.04.2026 15:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.04.2026 15:16
Расследования 03.04.2026 15:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.04.2026 12:45
Расследования 03.04.2026 12:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.04.2026 20:24
Расследования 02.04.2026 20:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.04.2026 19:51
Расследования 02.04.2026 19:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.04.2026 18:58
Расследования 02.04.2026 18:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.04.2026 17:37
Расследования 02.04.2026 17:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.04.2026 17:32
Расследования 02.04.2026 17:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.04.2026 14:28
Расследования 02.04.2026 14:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.04.2026 11:02
Расследования 02.04.2026 11:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.04.2026 07:02
Расследования 01.04.2026 07:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

