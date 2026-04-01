Морковь в Волгограде подскочила в цене на 6,8% за неделю

В Волгограде рекордсменом по подорожанию стала морковь, которая за неделю выросла в цене сразу на 6,8%. Эта овощная культура, которая активно используется хозяйками в приготовлении первых и вторых блюд, а также закусок, продается в областном центре за 42,52 рубля за кило. Такие данные опубликовал 1 апреля Волгоградстат.

Больше всего морковь подорожала в Камышине - на 8,56% до 52,53 рубля за килограмм, а меньше всего в Михайловке - на 2,67% до 51,8 рубля за килограмм. В целом по области этот овощ вырос в цене на 6,61% до 45,08 рубля.

Также ощутимо – на 4,35% - подорожал картофель. Килограмм стоит теперь 51,92 рубля. На 1,48% - до 37,53 рубля/кг выросла в цене свекла.

А свежие помидоры и огурцы, которые ранее увеличивались в стоимости, наоборот, подешевели. Причем, помидоры упали в цене сразу на 6,6%, а огурцы – на 3,1%. Также подешевели и другие овощи, такие как лук репчатый и белокочанная капуста.





