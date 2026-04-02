В Волгограде готовят ретропоезд с военной техникой

В Волгограде началось формирование «Воинского эшелона» в рамках совместного проекта музея-панорамы «Сталинградская битва» и Приволжской железной дороги.
На площади перед зданием музея-панорамы началась погрузка образцов военной техники периода Великой Отечественной войны из коллекции музея. Экспонаты отправятся в путь в составе ретропоезда по Астраханскому, Волгоградскому и Саратовскому регионам. Эшелон сделает 21 остановку на станциях этих трех областей.
Напомним, «Воинский эшелон» в преддверии Дня Победы курсирует по железной дороге с 2018 года и всегда вызывает живой интерес у жителей.
