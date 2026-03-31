Минтранс разработал законопроект о возмещении ущерба от БПЛА





Минтранс РФ подготовил проект федерального закона, устанавливающий гарантии покрытия ущерба от вреда, нанесенного третьим лицам гражданскими беспилотными воздушными судами. Документ появился на портале проектов нормативных актов 31 марта.

Уточняется, что законопроект разработан в соответствии с поручением премьер-министра Михаила Мишустина. Изменения касаются статьи 131 Воздушного кодекса РФ.

– Законопроект предлагает новый дифференцированный подход к определению минимальной суммы при страховании ответственности. Размер суммы будет зависеть от максимальной взлетной массы БВС. При этом разница в размере страховой суммы для пилотируемых и беспилотных воздушных судов обусловлена различиями в характере рисков, связанных с их эксплуатацией. Кроме того, учтены особенности регулирования и оценка потенциального ущерба, – сообщают в министерстве.

Нововведение необходимо в связи с ростом случаев использования воздушных судов в условиях высокого риска: при полетах над населенными пунктами, объектами критической инфраструктуры или при перевозке опасных грузов.

– В подобных случаях требуется повышенный уровень ответственности эксплуатанта, – уточняют в Минтрансе.