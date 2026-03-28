В Волгограде с 1 апреля запускают дачные поезда





В Волгограде с 1 апреля запускаются пригородные поезда для дачников. Они будут курсировать в течение всего тёплого сезона — с апреля по ноябрь, сообщили в «Волгоградтранспригороде».

Расписание дачных электричек:

с 1 апреля по 4 ноября 2026 года (по средам, субботам, воскресеньям):



№ 6201, сообщением Тракторная пасс – Канальная:



отправлением со ст. Тракторная пасс в 06.28; прибытием на ст. Канальная в 8.12.



С 1 апреля по 30 августа 2026 года (по средам, субботам, воскресеньям):

№ 6204, сообщением Канальная – Волгоград-1:



отправлением со ст. Канальная в 18.24; прибытием на ст. Волгоград-1 в 19.46.



