В Волгограде с 1 апреля запускают дачные поезда

В Волгограде с 1 апреля запускаются пригородные поезда для дачников. Они будут курсировать в течение всего тёплого сезона — с апреля по ноябрь, сообщили в «Волгоградтранспригороде».
Расписание дачных электричек:
с 1 апреля по 4 ноября 2026 года (по средам, субботам, воскресеньям):
№ 6201, сообщением Тракторная пасс – Канальная:
отправлением со ст. Тракторная пасс в 06.28; прибытием на ст. Канальная в 8.12.
С 1 апреля по 30 августа 2026 года (по средам, субботам, воскресеньям):
№ 6204, сообщением Канальная – Волгоград-1:
отправлением со ст. Канальная в 18.24; прибытием на ст. Волгоград-1 в 19.46.
Фото «Волгоградтранспригород»