



Более 150 млн рублей за год помогли спасти 19 сотрудников волгоградских отделений банков, вовремя остановив клиентов, намеревавшихся перевести деньги мошенникам, и прервав подозрительные операции. За что и были награждены. Как рассказали в волгоградском отделении банка России, благодарственные письма бдительным финансистам вручили заместитель прокурора Волгоградской области Петр Треглазов и заместитель начальника Управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Волгоградской области Вениамин Диденко.

В учреждении отметили, что определять подозрительные транзакции сотрудникам банков помогают современные антифрод-системы, которые выявляют аномалии и блокировать сомнительные платежи еще до того, как деньги покинут счет клиента банка. С начала этого года перечень признаков мошеннических операций расширен вдвое.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо помнить о базовых правилах безопасности: не сообщать коды из СМС, не переходить по подозрительным ссылкам и самостоятельно проверять информацию о любых предложениях легкого заработка.

Напомним, в прошлом году в мобильных приложениях банков появилась специальная «кнопка» для борьбы с мошенниками — механизм позволяет клиентам оперативно сообщать о хищении денег и быстрее реагировать на обращение сотрудникам банков. Также граждане могут установить самозапрет на кредиты и займы и подключить сервис «второй руки».



