Задержанным в Волгограде журналистам изберут меру пресечения





В Волгограде сегодня, 27 марта, Центральный районный суд изберет меру пресечения двоим задержанным накануне силовиками журналистам – Алексею Серовому и Виталию Кошелеву. Как сообщает ИА «Высота 102», материалы следствия поступили в суд утром. Рассматривать ходатайства следствия судья Вероника Кущ будет отдельно.

Первым в суд к 14.00 доставили Алексея Серового, журналиста, который при задержании не стал отрицать своей причастности к вымогательству 1,2 млн рублей у главного врача поликлиники Волгограда. По имеющимся сведениям, Серовой администрировал телеграм-канал «Волгоградские слухи», на котором публиковались компрометирующие медика посты.

Вторым в суд доставят Виталия Кошелева. О его роли в преступлении до сих пор известно не много. К рассмотрению материалов суд приступит в 14.30.

Как уточняет корреспондент ИА «Высота 102», в Центральный райсуд Волгограда сегодня прибыло много коллег задержанных журналистов и из региональных СМИ, и из федеральных.

Заседания пройдут в закрытом режиме.