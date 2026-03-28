Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде Оперативниками УФСБ в Волгограде за вымогательство задержаны журналисты Руслан Шарифов может скоропостижно покинуть Волгоградскую облдуму

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 Запрет на экспорт бензина вводят в России с 1 апреля
Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на состоявшемся накануне в правительстве РФ совещании. Министерству энергетики дано поручение подготовить проект соответствующего постановления. Вице-премьер отметил,...
 Россиянин согласился за 1,5 млн устроить теракт для ВСУ на военном аэродроме
В Саратовской области местный житель пытался совершить теракт по указу ВС Украины. Как сообщает ИА «СарИнформ», УФСБ вычислило его и задержало.  Уточняется, что в качестве вознаграждения саратовец намеревался получить...
«Югра» вырвала победу у «Спартака‑Волгоград»

Спорт 28.03.2026 21:20
На арене Центра водного спорта «КИНЕФ» в Киришах состоялся решающий матч в борьбе за 7‑е место в рамках Кубка России по водному полу среди женских команд. Сегодня здесь встретились «Спартак‑Волгоград» и «Югра» (Ханты‑Мансийск), чтобы определить, кто займёт более высокую строчку в итоговой таблице турнира.

Напряжённая борьба, всплески эмоций и драматичная развязка – всё это ждало зрителей в поединке, где каждая команда стремилась завершить сезон на мажорной ноте.

Начало поединка осталось за волгоградскими спортсменками: они отвечали голом на каждую удачную атаку соперниц. А за 30 секунд до свистка Полина Кириленко забила с первой линии, позволив команде уйти на первый перерыв с минимальным преимуществом – 3:2.

Во второй четверти «Спартак‑Волгоград» полностью доминировал: команда не пропустила ни одного гола и ответила тремя точными бросками. Счёт четверти – 3:0 в пользу волгоградских ватерполисток.

После большого перерыва сибирская команда собралась с силами и совершила мощный рывок. «Югра» перехватила инициативу, а «Спартак» не смог сдержать натиск соперниц. Красно-белые стали чаще нарушать правила, а югорки, используя численное большинство и реализуя пенальти, выиграли восьмиминутку – 5:2.

Решающая четверть прошла в равной борьбе, но «Югра» сумела сохранить концентрацию и довести матч до победы, вырвав успех на последних минутах. Благодаря успешной игре Валерии Сависько ханты‑мансийские ватерполистки выиграли период – 5:3, а вместе с ним и встречу – 12:11.

«Спартак-Волгоград» – «Югра» (Ханты-Мансийск) – 11:12 (3:2, 3:0, 2:5, 3:5).
28 марта. Кириши. Кубок России, 5-8 места, матч 3. Бассейн: ВС КИНЕФ.
Судьи: Филипп Голосун (Минск), Глеб Абдризяков (Челябинск).
«Спартак-Волгоград»: Павлова – Громова, Федотова (1), Бронникова (3), Кириленко (2), Сидорок (3), Сабурова – Юссеф, Суханова, Капитонова, Кожевникова, Воронкова, Зеленова (1), Стерликова (1).
«Югра»: Николаева – Рудометова (2), Сависько (6), Климова (1), Кошеутова (1), Липина, Леонова – Яцкова (1), Волдина (1), Ширяева, Микишева, Клюсова Ирина, Доломанова.
Выигранные спринты: 0 – 4.
5-метровые/голы: 7/3 – 7/3.
Удаления: 8 – 7.

Матч против «Югры» показал сильные стороны волгоградских ватерполисток: уверенное начало, доминирование во второй четверти (3:0) и борьба до последних секунд.

Ключевые проблемы, повлиявшие на итог:

– Потеря концентрации во второй половине матча, позволившая соперницам отыграться.

– Дисциплина. 8 удалений дали «Югре» возможность реализовать численное большинство.

– Нехватка глубины состава. Запасным не хватило уровня мастерства, чтобы заменить лидеров без потери интенсивности.

Эти аспекты станут приоритетом для работы в межсезонье. Команда продемонстрировала потенциал, но для выхода на новый уровень потребуется усилить подготовку резерва.

Александр Веселовский


Далее
Спорт
28.03.2026 20:40
Спорт 28.03.2026 20:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.03.2026 19:33
Спорт 28.03.2026 19:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.03.2026 15:48
Спорт 28.03.2026 15:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.03.2026 13:13
Спорт 28.03.2026 13:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.03.2026 11:32
Спорт 28.03.2026 11:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.03.2026 13:52
Спорт 27.03.2026 13:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.03.2026 12:09
Спорт 27.03.2026 12:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.03.2026 07:53
Спорт 27.03.2026 07:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.03.2026 07:02
Спорт 27.03.2026 07:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.03.2026 15:18
Спорт 26.03.2026 15:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.03.2026 08:53
Спорт 26.03.2026 08:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.03.2026 07:43
Спорт 26.03.2026 07:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.03.2026 06:51
Спорт 26.03.2026 06:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.03.2026 21:21
Спорт 25.03.2026 21:21
Комментарии

0
Далее

00:19
Росавиация из-за опасности БПЛА ограничила работу волгоградского аэропортаСмотреть фотографии
21:50
Угрозу атак БПЛА объявили в Волгоградской области 28 мартаСмотреть фотографии
21:20
Подвиги двоих погибших на СВО жителей Волгоградской области отметил ПрезидентСмотреть фотографии
20:56
В Волгограде подростки устроили дебош в трамваеСмотреть фотографии
20:40
Сборная Волгоградской области по водному поло выигрывает первенство РоссииСмотреть фотографии
20:04
В Камышине объятый пламенем автобус попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:03
Волгоградцы заподозрили горе-автослесаря с Латошинки в мошенничествеСмотреть фотографии
18:38
ЧП в Дагестане отразилось на движении поездов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:27
На Ахтубе под Волгоградом спасли тонущих сапбордистовСмотреть фотографии
16:44
Жизнь волгоградцев обещают продлить до 78 летСмотреть фотографии
15:48
Гандболистки «Динамо‑Синара‑3» взяли уверенный курс на первое местоСмотреть фотографии
14:59
Это еще по-божески? Сравниваем цены на куличи в магазинах и кондитерских ВолгоградаСмотреть фотографии
14:32
Трио из Камышина зажгло на передаче «Привет, Андрей!»Смотреть фотографии
13:34
Над Волгоградом поднялись клубы черного дыма: горит камышСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
«Каустик» вырвал победу у «Скифа»Смотреть фотографии
12:48
Дорожный вопрос прервал выходные подчиненных Андрея БочароваСмотреть фотографии
12:01
В Урюпинске осудят ростовчанина за сгоревший на складах урожайСмотреть фотографии
11:32
Физика поражения: период полураспада «Спартака» составил 8 минутСмотреть фотографии
10:51
В Михайловке в ДТП с китайским кроссовером пострадали двоеСмотреть фотографии
10:07
В реке под Волгоградом произошел массовый мор рыбыСмотреть фотографии
09:32
В Волжском ДТП со скорой попало на видеоСмотреть фотографии
09:01
Волгоградец заплатил 260 тысяч за мифическую работу в ИталииСмотреть фотографии
08:20
Объем инвестиций в волгоградские предприятия вырос до 400 млрд рублейСмотреть фотографии
08:00
Украинские БПЛА облетели Волгоградскую область 28 мартаСмотреть фотографии
07:38
В Волгограде с 1 апреля запускают дачные поездаСмотреть фотографии
07:03
9-часовую опасность БПЛА отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:37
Запрет на экспорт бензина вводят в России с 1 апреляСмотреть фотографии
06:26
В поселке Волгоградской области простятся с военным Евгением КосьяненкоСмотреть фотографии
06:05
Росавиация открыла небо над Волгоградом после часового запретаСмотреть фотографии
05:54
В Волгоградской области час действовал режим ракетной опасностиСмотреть фотографии
 