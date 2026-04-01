



Волгоград заливает первоапрельским дождем. По словам горожан, всего за несколько минут обрушившийся на город ливень успел затопить улицы и дворы.

Прогнозы волгоградских синоптиков, еще накануне предупреждавших об осадках и первых весенних грозах, подтверждают сегодня жители сразу нескольких районов Волгограда.

- Вот это дождь! Двор полностью залило водой. Похоже, стоило идти на работу в резиновых сапогах, - пишут жители Дзержинского района.

- Настоящие реки потекли и по улицам Центрального района, - подхватывают горожане.

Впрочем, прелести весеннего дождя познали пока не все горожане. В Кировском районе, сообщают волгоградцы, стихия лишь готовиться нанести удар, сгущая черные тучи.

Сотрудники Гидрометцентра предупреждают, что непогода сохранится в Волгоградской области вплоть до конца рабочей недели. До полуночи 2 апреля горожан будут испытывать ливни и град. До вечера 3-го апреля жителей продует и мощными порывами ветра со скоростью до 20 м/с.

Фото Андрея Поручаева