 Запрет на экспорт бензина вводят в России с 1 апреля
Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на состоявшемся накануне в правительстве РФ совещании. Министерству энергетики дано поручение подготовить проект соответствующего постановления. Вице-премьер отметил,...
 Россиянин согласился за 1,5 млн устроить теракт для ВСУ на военном аэродроме
В Саратовской области местный житель пытался совершить теракт по указу ВС Украины. Как сообщает ИА «СарИнформ», УФСБ вычислило его и задержало.  Уточняется, что в качестве вознаграждения саратовец намеревался получить...
«Ротор‑2» вырвал победу в Туле

29.03.2026 10:53
0
29.03.2026 10:53


28 марта стартовал новый сезон LEON‑Первенства Второй лиги, дивизиона «Б», группы 3. В первом туре на стадионе СШ «Арсенал» в Туле местная команда «Арсенал‑2» принимала волгоградский «Ротор‑2». Матч, начавшийся в 14:00 по московскому времени, завершился минимальной победой гостей со счётом 0:1.

Первая половина матча прошла в равной борьбе, но с минимумом опасных моментов. Обе команды действовали осторожно, стараясь не допускать грубых ошибок в обороне. К перерыву счёт оставался нулевым – 0:0.

После перерыва игра стала более открытой. Команды стали атаковать разнообразнее и создали несколько опасных моментов. На 50‑й минуте Даниил Павлов из Тулы не попал в створ ворот с близкого расстояния. Волгоградец Егор Тарин ответил на 66‑й минуте: он мощно пробил с 15 метров – мяч попал в перекладину. На 78‑й минуте «Арсенал‑2» создал ещё один опасный момент, но после прострела с правого фланга вратарь гостей спас команду.

На 87‑й минуте произошёл эпизод, решивший исход матча. Михаил Харлан сильно подал мяч со штрафного в сторону ворот хозяев. Вратарь «Арсенала‑2» Константин Нечкин, пытаясь обработать мяч, допустил ошибку и отправил его в собственные ворота. Счёт стал 1:0 в пользу «Ротора‑2».

В концовке гости действовали предельно собранно, и уверенно довели матч до победы. Три очка уезжают в Волгоград – команда начинает сезон с выигрыша в гостях.

«Арсенал-2» (Тула) – «Ротор-2» (Волгоград) – 0:1 (0:0).

28 марта. Тула. Стадион: «Академия «Арсенал». 76 зрителей.

Судьи: Егор Куракин (Сыктывкар), Вадим Феклистов (Великие Луки), Владимир Попов (Санкт-Петербург).

«Арсенал-2»: Нечкин, Гиголаев (Кононыкин, 72), Кузин, Григорьев, Фалеев (Ким, 88), Ладин (Козин, 46), Князев, Сагалбаев (Ромашин, 72), Колышев, Мухин, Павлов.

«Ротор-2»: Литвенок, Фальченко (Амирханян, 62), Правкин, Кычанов, Зубарев, Локтев, Погудин, Харлан, Града (Прокофьев, 62), Тарин (Литенко, 75), Ципуштанов (Биджилов, 84).

Гол: Харлан, 87 (0:1).

Предупреждены: Правкин, 14 (срыв перспективной атаки). Ромашин, 72 (грубая игра).

Следующий матч «Ротор-2» проведёт 4 апреля в Пензе с местным «Зенитом».

Александр Веселовский

Фото: «Ротор-2»

