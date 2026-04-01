Волгоградец погиб от взрыва огнетушителя в музее «Старая Сарепта»





В Красноармейском районе Волгограда выясняют обстоятельства гибели рабочего музея «Старая Сарепта». Как сообщает ИА «Высота 102», 51-летний мужчина получил тяжелые увечья в результате взрыва огнетушителя.

Известно, что ЧП произошло в музее 31 марта. С территории учреждения культуры пострадавший был доставлен в больницу №15 Волгограда, где, несмотря на усилия медиков, скончался.





По информации экстренных служб, причиной смерти стала травма головы, которая была получена мужчиной при разборке огнетушителя.

В СУ СК России по Волгоградской области, куда ИА «Высота 102» обратилось за комментарием, сообщили, что по факту происшествия проводится проверка.

Фото Геннадия Гуляева