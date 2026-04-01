Бензин и дизтопливо подорожали на волгоградских АЗС

В Волгоградской области снова сменились ценники на бензин всех марок и дизтопливо. Волгоградстат по результатам еженедельного мониторинга зафиксирован рост цен, хоть и незначительный.

Так, согласно опубликованным данным, дизтопливо за неделю подорожало на 0,14% или 11 копеек – до 74,62 рубля за литр. Бензин повысился в цене на 0,11% на все марки.

Литр АИ-92 теперь стоит 63,41 руб. (рост на 7 копеек), АИ-95 продается за 70,29 руб. (рост на 8 копеек) и АИ-98 и выше – за 91,32 рубля за литр (рост на 10 копеек).





