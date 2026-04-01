



В Волгограде сегодня, 1 апреля, всего за несколько часов выпала месячная норма осадков.

- Из-за прохождения над Волгоградом циклона в городе выпало около 25-28 миллиметров осадков, что соответствует месячной норме, - ссылаясь на синоптиков, сообщают в пресс-службе мэрии.

Именно мощным ударом стихии в администрации объясняют реки, затопившие оживленные участки магистралей.

- Ливневым канализациям требуется время для пропуска такого объема воды, - комментируют сложившуюся в городе ситуацию в администрации Волгограда. – Дорожные службы постоянно мониторят ситуацию, и в случае обнаружения участков, куда потоками воды нанесло мелкий мусор, оперативно организуют расчистку ливнеприемных решеток.

Во власти стихии Волгоград оказался сегодня во второй половине дня. Из-за проливного дождя в городе затопило дороги и тротуары. На магистралях выстроились 10-балльные пробки. По словам водителей, ситуацию осложняют отключающиеся светофоры.

Фото Геннадия Гуляева