



В Волгограде оперативники УФСБ задержали двоих журналистов по подозрению в вымогательстве денег. По информации источников ИА «Высота 102», мужчины также подозреваются в клевете, которая распространялась ими в Telegram.

– Двое достаточно известных журналистов вымогали деньги у главврача одной из волгоградских клиник. Она и обратилась с заявлением в полицию, – сообщает собеседник информагентства.

Задержание было произведено накануне, 25 марта. В отношении волгоградцев возбуждены уголовные дела.

По данным источников ИА «Высота 102», 25 марта речь идет о журналистах Виталии Кошелеве и Алексее Серовом. Оба они достаточно известные журналисты и работали на крупные СМИ. Телеграм-каналом, о котором идет речь, по не подтвержденным официально данным, является «Волгоградские слухи». Его, предварительно, и вели названные журналисты.

Напомним, ранее в Волгограде силовиками были задержаны блогеры Михаил Серенко и Алексей Ульянов. Они также активно развивали в Сети каналы, в которых порочили известных волгоградцев и требовали за молчание деньги. В настоящее время оба они находятся в СИЗО, расследуются уголовные дела.