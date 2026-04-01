С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

«Мне не все равно, что будет потом»: моющий остановки дорожник - о том, как сменил профессию и не пожалел об этом

 Цивилева: ветераны СВО становятся в регионах эффективными управленцами
В России ветераны специальной военной операции (СВО) становятся управленцами в органах законодательной или исполнительной власти, получая образование. Об этом, как передает ТАСС, заявила Анна Цивилева на церемонии вручения дипломов...
 На месте приземления Гагарина начнут регистрировать браки
В Саратовской области начнут регистрировать браки на месте приземления Юрия Гагарина в 1961 году. Об этом сегодня, 2 апреля, со ссылкой на управление по делам ЗАГС регионального правительства сообщило ИА...
Затопленные улицы и коллапс на дорогах: все, что известно о последствиях мощного апрельского ливня в Волгограде

Общество 01.04.2026 19:47
1 апреля Волгоград оказался во власти Каспийского циклона, который ранее уже утроил сильное наводнение в Дагестане. В городе на Волге стихия бушевала несколько часов. За это время выпала месячная норма осадков, в результате улицы превратились в полноводные реки, погасли светофоры, а дороги сковали километровые пробки. Все, что известно о последствиях апрельского ливня – в материале ИА «Высота 102».

Прогнозы и экстренные предупреждения

Еще накануне, 31 марта, сотрудники волгоградского ЦГМС предупредили о Каспийском циклоне, который 1 апреля накроет Волгоградскую область. 

- Будут дожди, грозы и усиление ветра при грозах до 15-20 метров в секунду, - рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

Метеорологи поясняли, что стихия дойдет до нашего региона уже значительно ослабшей, поэтому таких катастрофических последствий, как в Дагестане, в Волгоградской области изначально не ожидалось. Вскоре МЧС России по Волгоградской области также распространили экстренное предупреждение о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений. Первыми циклон 31 марта встретили районы Заволжья, а сегодня во второй половине дня он накрыл Волгоград.

Улицы поплыли


Примерно около 16:00 мск небо в Волгограде заволокло черными тучами и начался сильный ливень. Всего за несколько минут мощные потоки воды затопили улицы и дворы. Ливневки в буквальном смысле захлебнулись от такого количества осадков. Некоторые легковушки утонули на дорогах. А волгоградцы испытали настоящий экстрим в автобусах, салоны которых с улиц стала заливать вода. 

- Настоящие реки потекли и по улицам Центрального района, - писали горожане в соцсетях. 

- Вот это дождь! Двор полностью залило водой. Похоже, стоило идти на работу в резиновых сапогах, - отмечали жители Дзержинского района.

10-балльные пробки и погасшие светофоры


Весенний ливень спровоцировал настоящий коллапс на дорогах. В городе образовались гигантские пробки. Ситуацию усугубляли и погасшие светофоры. Пассажиры, у которых не хватало терпения ждать, выходили под ливень из автобусов и троллейбусов, чтобы найти какую-ту альтернативу, чтобы уехать домой. Более-менее работающим транспортом стал скоростной трамвай.

- Я два часа пытаюсь уже добраться из центра в Краснооктябрьский район. Это просто кошмар какой-то. Кто бы знал? Лучше в такую погоду из дома не выходить, - делились своими переживаниями добравшиеся до трамвая волгоградцы. 

- Езжай на трамвае, слышишь? А то завязнешь в пробке надолго, - другой пассажир советовал кому-то по телефону.

Ливень стал причиной многочисленных ДТП и максимальных пробок в 10 баллов. 

Месячная норма осадков

Администрация Волгограда сообщила, что за несколько часов на город обрушилась месячная норма осадков

- ️В связи с прохождением над территорией Волгограда циклона, сегодня выпало порядка 25 - 28 мм осадков, что соответствует месячной норме, - сообщили в мэрии со ссылкой на данные волгоградского ЦГМС.

Городские чиновники заверили, что в Волгограде скоро все наладится и вода уйдет с улиц.

- Ливневым канализациям требуется время, чтобы пропустить такой объем воды. Дорожные службы постоянно мониторят ситуацию, и в случае обнаружения участков, куда потоками воды был нанесен мелкий мусор, оперативно организуют работы по очистке ливнеприемных решеток для обеспечения беспрепятственного прохождения осадочных вод, - пояснили в мэрии.


Расслабляться не стоит

Гидрометцентр России 1 апреля объявил в Волгоградской области желтый уровень погодной опасности сразу по четырём факторам. Метеорологи прогнозируют, что ливни и град будут испытывать волгоградцев вплоть до полуночи 2 апреля. 

До 3 апреля в отдельных районах ожидаются грозы с усилением ветра до 15-20 м/с.

Примечательно, что одновременно с ненастной погодой в северо-западных и центральных районах Волгоградской области прогнозируется высокая пожароопасность. 

Фото Павел Мирошкин, Вячеслав Зубарев / V102.RU

23:13
Замены решили всё: «Ротор» побеждает «Нефтехимик» со счётом 3:1Смотреть фотографии
21:11
В Волгоградской области из 33 пропавших человек не нашли семерыхСмотреть фотографии
20:01
Волгоградцам после утренней бури пообещали геомагнитный штильСмотреть фотографии
19:12
Волевая победа: «Ротор» обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:1Смотреть фотографии
18:35
18067 болельщиков пришли на матч «Ротор» - «Нефтехимик» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:15
«Мечты о новом гаджете затмевают рассудок зумеров»: почему в Волгограде стремительно «молодеет» процедура банкротстваСмотреть фотографии
17:10
За футбольным матчем на «Волгоград Арене» 5 апреля следят силовикиСмотреть фотографии
16:14
В Волгоградской области начальницу почты обвиняют в присвоении «ветеранских» денегСмотреть фотографии
15:42
Сразу на 25% дороже: волгоградских туристов в Индии ошарашили ростом цен на едуСмотреть фотографии
14:41
«Меньше суеты. В этом и есть главный секрет»: сотни волгоградцев отметили Вербное воскресенье в храмах городаСмотреть фотографии
14:25
Волгоградский музтеатр сообщил о смерти фотографа-дизайнера Рафаэля МурадьянаСмотреть фотографии
13:53
МЧС экстренно предупредило об ухудшении погоды 5 апреля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:42
Следующие через Волгоградскую область поезда из Дагестана задерживаются из-за ливняСмотреть фотографии
13:14
Традиции гандбола живут: в Волгограде завершился турнир памяти Константина ГалузоСмотреть фотографии
12:45
Суд в Дагестане взыскал более 650 тыс. рублей за свалку у волгоградского СНТСмотреть фотографии
11:50
Депутат Калашников сохранил политический статус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:12
Двое судовладельцев наказаны в первые дни навигации в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:35
Под Волгоградом мотоциклист погиб, врезавшись в мусоровозСмотреть фотографии
10:15
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО пулеметчиком Денисом УваркинымСмотреть фотографии
10:03
Осечка «Динамо‑Синара‑2» перед битвой с лидеромСмотреть фотографии
09:32
Два месяца в реанимации: в Волгограде спасли 720-граммового младенцаСмотреть фотографии
09:05
«От солнца до сих пор слезятся глаза»: в Волгограде изъятая из Дагестана пятерка львов отвыкает от ужасов прежней жизниСмотреть фотографии
08:58
Украинские БПЛА 5 апреля миновали Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:26
Вербное воскресенье за неделю до Пасхи: где освятить вербы в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:41
В Волгограде рейсы из Санкт-Петербурга задерживаются на фоне атак БПЛАСмотреть фотографии
07:22
Дожди с похолоданием до +1 обещают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:39
Котелок защитника Сталинграда покажут в музее Победы в МосквеСмотреть фотографии
06:09
В Волгоград прибудет чудотворная икона Божией Матери «Тадулинская»Смотреть фотографии
21:46
В Волгограде профессор Петров передал в музей Лосева сотню коллекционных картинСмотреть фотографии
21:13
Волгоградские штангисты на первенстве России: золотая симфония Климова и бронзовый аккорд ЗавьяловаСмотреть фотографии
 