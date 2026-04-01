1 апреля Волгоград оказался во власти Каспийского циклона, который ранее уже утроил сильное наводнение в Дагестане. В городе на Волге стихия бушевала несколько часов. За это время выпала месячная норма осадков, в результате улицы превратились в полноводные реки, погасли светофоры, а дороги сковали километровые пробки. Все, что известно о последствиях апрельского ливня – в материале ИА «Высота 102».

Прогнозы и экстренные предупреждения

Еще накануне, 31 марта, сотрудники волгоградского ЦГМС предупредили о Каспийском циклоне, который 1 апреля накроет Волгоградскую область.

- Будут дожди, грозы и усиление ветра при грозах до 15-20 метров в секунду, - рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

Метеорологи поясняли, что стихия дойдет до нашего региона уже значительно ослабшей, поэтому таких катастрофических последствий, как в Дагестане, в Волгоградской области изначально не ожидалось. Вскоре МЧС России по Волгоградской области также распространили экстренное предупреждение о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений. Первыми циклон 31 марта встретили районы Заволжья, а сегодня во второй половине дня он накрыл Волгоград.

Улицы поплыли





Примерно около 16:00 мск небо в Волгограде заволокло черными тучами и начался сильный ливень. Всего за несколько минут мощные потоки воды затопили улицы и дворы. Ливневки в буквальном смысле захлебнулись от такого количества осадков. Некоторые легковушки утонули на дорогах. А волгоградцы испытали настоящий экстрим в автобусах, салоны которых с улиц стала заливать вода.

- Настоящие реки потекли и по улицам Центрального района, - писали горожане в соцсетях.

- Вот это дождь! Двор полностью залило водой. Похоже, стоило идти на работу в резиновых сапогах, - отмечали жители Дзержинского района.

10-балльные пробки и погасшие светофоры





Весенний ливень спровоцировал настоящий коллапс на дорогах. В городе образовались гигантские пробки. Ситуацию усугубляли и погасшие светофоры. Пассажиры, у которых не хватало терпения ждать, выходили под ливень из автобусов и троллейбусов, чтобы найти какую-ту альтернативу, чтобы уехать домой. Более-менее работающим транспортом стал скоростной трамвай.

- Я два часа пытаюсь уже добраться из центра в Краснооктябрьский район. Это просто кошмар какой-то. Кто бы знал? Лучше в такую погоду из дома не выходить, - делились своими переживаниями добравшиеся до трамвая волгоградцы.

- Езжай на трамвае, слышишь? А то завязнешь в пробке надолго, - другой пассажир советовал кому-то по телефону.

Ливень стал причиной многочисленных ДТП и максимальных пробок в 10 баллов.

Месячная норма осадков

Администрация Волгограда сообщила, что за несколько часов на город обрушилась месячная норма осадков.

- ️В связи с прохождением над территорией Волгограда циклона, сегодня выпало порядка 25 - 28 мм осадков, что соответствует месячной норме, - сообщили в мэрии со ссылкой на данные волгоградского ЦГМС.

Городские чиновники заверили, что в Волгограде скоро все наладится и вода уйдет с улиц.

- Ливневым канализациям требуется время, чтобы пропустить такой объем воды. Дорожные службы постоянно мониторят ситуацию, и в случае обнаружения участков, куда потоками воды был нанесен мелкий мусор, оперативно организуют работы по очистке ливнеприемных решеток для обеспечения беспрепятственного прохождения осадочных вод, - пояснили в мэрии.





Расслабляться не стоит

Гидрометцентр России 1 апреля объявил в Волгоградской области желтый уровень погодной опасности сразу по четырём факторам. Метеорологи прогнозируют, что ливни и град будут испытывать волгоградцев вплоть до полуночи 2 апреля.

До 3 апреля в отдельных районах ожидаются грозы с усилением ветра до 15-20 м/с.

Примечательно, что одновременно с ненастной погодой в северо-западных и центральных районах Волгоградской области прогнозируется высокая пожароопасность.

Фото Павел Мирошкин, Вячеслав Зубарев / V102.RU

