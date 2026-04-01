



В Волгограде на площадке ФОКа «Молодёжный» прошли матчи 18‑го тура молодёжного первенства России по гандболу. В центре внимания – противостояние «Динамо‑БИОТЕХ» (Волгоград) и «Чеховских медведей‑УОР № 4» (Чехов), двух команд с разными стилями игры и амбициями.

Игра с первых минут пошла под диктовку гостей. Уже к перерыву «Чеховские медведи» создали комфортный задел – счёт первого тайма составил 14:10 в их пользу. Во второй половине матча подмосковная команда не сбавила оборотов и продолжила наращивать преимущество, демонстрируя слаженную командную игру и высокую реализацию моментов.

Итоговый счёт встречи – 31:21 в пользу «медведей». Эта победа стала закономерным результатом уверенной игры гостей на протяжении всего матча.

«Динамо-БИОТЕХ» (Волгоград) – «Чеховские медведи-УОР № 4» (Чехов) – 21:31 (10:14).

30 марта. Волгоград. ФОК «Молодежный». 63 зрителя.

Судьи: Максим Беседин (Краснодар), Владислав Покасов (Астрахань).

Дубин – Ктрян (3), Плехов (2), Ушаков, Саливон (4), Стадник (1), Бунин (1) – Болдырев, Черненко, Галкин (3), Гадяцкий (1), Горшков, Верхрацький (2), Нетёса (1), Мухаметов (3). «Чеховские медведи-УОР № 4»: Теплухин – Кузнецов (1), Шейкин (3), Корепанов (3), Ершов (2), Тимитей, Турунцев (10) – Тютючкин, Усачев (4), Близнецов (1), Филиппов (2), Федорчук, Сафонов (1), Денисов, Кирилин (4), Ежов.

7-метровые: 4/3 – 9/8.

Штрафное время: 2 – 12.

Потери: 18 – 10.

Во втором матче чеховцы вновь оказались сильнее, но с той лишь разницей, что до половины первого тайма динамовцы вели в счёте.





Хозяева активно начали матч, используя быстрые атаки и точные броски с флангов. В первые минуты они смогли выйти вперёд и удерживали небольшое преимущество. Пик активности «Динамо‑БИОТЕХ» пришёлся примерно с 10‑й по 14‑ю минуту – волгоградцы удерживали счёт 6:5 в свою пользу. Особенно выделялись в позиционных атаках Владимир Саливон, Данила Ктрян.

После сейва вратаря «Чеховских медведей» Ильи Теплухина на 15-й минуте наступил переломный момент: Фёдор Ершов сравнял счёт, а уже через минуту вывел гостей вперёд – 7:6. Подмосковная команда включила максимальные обороты. К 20‑й минуте чеховцы уже контролировали игру, а к перерыву счёт стал 14:10 в их пользу.

Начало второй половины матча показало: гости не намерены отдавать победу. Вячеслав Усачёв и Александр Филиппов забили несколько дальних бросков, наращивая отрыв.

«Динамо‑БИОТЕХ» пыталось сократить разрыв: Дмитрий Стадник и Александр Галкин забивали в позиционных атаках, но каждый раз гости отвечали своим голом. За 42 секунды до конца Фёдор Ершов поставил точку в матче – финальная сирена прозвучала при счёте 31:22 в пользу гостей.

«Динамо-БИОТЕХ» (Волгоград) – «Чеховские медведи-УОР № 4» (Чехов) – 22:31 (10:14).

31 марта. Волгоград. ФОК «Молодежный». 49 зрителей.

Судьи: Максим Беседин (Краснодар), Владислав Покасов (Астрахань).

«Динамо-БИОТЕХ»: Дубин – Ктрян (3), Плехов (2), Ушаков, Саливон (5), Стадник (5), Бунин (1) – Болдырев, Черненко, Галкин (2), Гадяцкий (2), Горшков, Верхрацький (2), Нетёса, Мухаметов.

«Чеховские медведи-УОР № 4»: Теплухин (1) – Кузнецов (1), Шейкин (1), Денисов, Ершов (7), Тимитей (1), Турунцев (1) – Тютючкин, Усачев (7), Близнецов (3), Филиппов (5), Федорчук (2), Сафонов, Корепанов (1), Кирилин, Ежов (1).

7-метровые: 0/0 – 6/5.

Штрафное время: 4 – 2.

Потери: 11 – 8.

Этот результат делает предстоящие матчи в Краснодаре ещё более важными. 10 и 11 апреля «Динамо‑БИОТЕХ» сыграет против СКИФ 2‑СК КК – команды, идущей рядом в турнирной таблице. Каждая победа в этих играх будет критически важна для борьбы за 4‑е место в рамках регулярного этапа молодёжного первенства России по гандболу. Обе игры пройдут на домашней площадке СКИФ 2‑СК КК – в СШ «Академия гандбола» в Краснодаре.

Александр Веселовский

Фото: ГК «Каустик»