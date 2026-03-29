В рамках 17‑го тура молодёжного первенства России по гандболу волгоградское «Динамо‑БИОТЕХ» провело два матча против омского «Скиф‑Юниора». Обе встречи прошли в Волгограде на площадке ФОКа «Молодёжный» и завершились уверенными победами хозяев.

В первом матче волгоградский клуб сразу взял игру под контроль. Уже на 45‑й секунде счёт открыл Александр Плехов после точной передачи Ильи Бунина. Вскоре Владимир Саливон удвоил преимущество хозяев — 2:0. В первой половине тайма команды обменивались голами, но постепенно «Динамо‑БИОТЕХ» начал наращивать отрыв. К 15-й минуте встречи счёт уже был 9:6 в пользу бело-голубых.

Несмотря на попытки омичей отыграться, волжане сохраняли хладнокровие и грамотно использовали ошибки соперника, закончив первый тайм со счётом 19:14 в свою пользу.

Во втором игровом отрезке «Скиф‑Юниор» активизировался. Юрий Кудрявцев реализовал два 7‑метровых броска, а Вадим Кайсин и Богдан Аксёнов добавили остроты в атаке. Однако биотехники не только не позволили сопернику приблизиться, а упрочили своё преимущество: за две минуты до конца матча Владимир Саливон делает счёт крупным. А финальную точку поставил Александр Галкин, забив в меньшинстве после паса Данилы Ктряна – 34:23.

«Динамо-БИОТЕХ» (Волгоград) – «Скиф‑Юниор» (Омск) – 34:23 (19:14).

27 марта. Волгоград. ФОК «Молодежный». 52 зрителя.

Судьи: Максим Беседин (Краснодар), Владислав Покасов (Астрахань).

«Динамо-БИОТЕХ»: Дубин – Ктрян, Плехов (2), Ушаков (6), Саливон (6), Стадник (5), Бунин (2) – Болдырев, Черненко, Галкин (4), Гадяцкий (4), Горшков, Верхрацький (2), Нетёса (1), Мухаметов (2).

«Скиф‑Юниор»: Пироженко – Болдырев (1), Метелкин (2), Кудрявцев (7), Кайсин (6), Лётов (5), Сапегин (1) – Редникин, Безгодов, Кученко, Эйхгорн, Аксенов (1).

7-метровые: 2/1 – 1/1.

Штрафное время: 10 – 6.

Потери: 10 – 14.





Второй матч противостояния получился не менее захватывающим, и завершился не менее убедительной победой хозяев площадки со счётом 34:21.

Уже к перерыву волгоградцы создали серьёзный задел: первый тайм завершился со счётом 22:8 в их пользу. Во второй половине встречи биотехники сохранили высокий темп и не позволили сопернику сократить разрыв в счёте.

«Динамо-БИОТЕХ» (Волгоград) – «Скиф‑Юниор» (Омск) – 34:21 (22:8).

28 марта. Волгоград. ФОК «Молодежный». 43 зрителя.

Судьи: Максим Беседин (Краснодар), Владислав Покасов (Астрахань).

«Динамо-БИОТЕХ»: Дубин – Ктрян (1), Плехов (2), Ушаков (2), Саливон (8), Стадник (4), Бунин (2) – Болдырев, Черненко, Галкин (2), Гадяцкий (6), Горшков, Верхрацький (3), Нетёса (1), Мухаметов (3).

«Скиф‑Юниор»: Редникин – Метелкин (3), Кудрявцев (4), Кайсин (7), Эйхгорн, Лётов (3), Сапегин – Пироженко, Болдырев (1), Безгодов (1), Кученко (1), Аксенов (1).

7-метровые: 4/3 – 4/2.

Штрафное время: 4 – 4.

Потери: 8 – 19.

«Динамо‑БИОТЕХ» продемонстрировал слаженную командную игру: грамотное использование численного преимущества, уверенную оборону и эффективное нападение как в позиционных атаках, так и в контратаках.

Благодаря двум победам волгоградцы укрепили свои позиции и расположились на 4‑м месте в турнирной таблице с 43 очками после 34 игр.

Следующая игра «Динамо‑БИОТЕХ» состоится 30 марта. В ФОК «Молодёжный» состоится матч между местной командой и «Чеховскими медведями-УОР №4», которые лидируют в молодёжном первенстве России с 62-я очками после 34-х матчей. Игра начнётся в 12:30.

Александр Веселовский