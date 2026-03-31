Главное

Энергия развития: АО «Волгоградоблэлектро» строит будущее через обучение и поддержку профессионалов Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде Оперативниками УФСБ в Волгограде за вымогательство задержаны журналисты

Актуально

Федеральные новости

 Ростовчане изнывают от жары и просят отключить отопление, но власти не спешат
Жители Ростова-на-Дону просят власти прекратить отопительный сезон. Как сообщает Привет-Ростов, уже на протяжении нескольких дней в донской столице днем столбики термометров подбираются к отметке +21 градус, а ночью не...
Федеральные новости
 Ростовские врачи выходили малышку весом 700 граммов при рождении
Медики перинатального центра в Ростове сохранили жизнь новорожденной, которая появилась на свет с экстремально низким весом – всего 700 граммов. Как сообщает Привет-Ростов, накануне малышка и ее мама благополучно...
Спорт

«Волжаночка‑ГРАСС» готовится к решающей серии

Спорт 31.03.2026 08:19
0
31.03.2026 08:19


Волгоградские волейболистки из команды «Волжаночка‑ГРАСС» готовятся к новому этапу чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б». После полуфинального турнира в Орле, где команда заняла третье место, подопечные Александра Чернова продолжат борьбу в финальном турнире за места с 11‑го по 15‑е.

С 22 по 26 апреля 2026 года волейболистки соберутся в Перми – именно этот город примет заключительный этап соревнований в данной категории. Матчи пройдут в спорткомплексе СШОР «Академия ИВС» – домашней арене одной из участниц турнира.


Турнир пройдёт по классической круговой системе в один круг. Это значит, что каждая из пяти команд сыграет с каждой ровно один раз. Такой формат требует от коллективов максимальной концентрации в каждом матче: нет права на ошибку или «отложенный реванш». Каждая партия, каждое очко будут иметь значение в борьбе за итоговое место.

За четыре игровых дня команды проведут серию напряжённых матчей, где тактика, выносливость и командный дух выйдут на первый план. Круговой формат не прощает расслабленности: даже одна неудачная игра может стоить места в турнирной таблице.


«Волжаночке‑ГРАСС» предстоит сразиться с четырьмя соперницами, каждая из которых имеет свои сильные стороны:

«Искра» (Самара) – команда с традициями, известная своей игровой дисциплиной и умением выстраивать надёжную защиту. Самарские волейболистки всегда борются до последнего мяча, что делает встречи с ними особенно сложными.

СШОР «Академия ИВС» (Пермь) – хозяйки турнира. Они получат поддержку родных трибун. Пермская команда славится сбалансированным составом: опытные игроки ведут за собой молодых перспективных волейболисток, создавая опасный микс опыта и амбиций.

«Динамо‑Уфимочка‑2» (Салават) – фарм‑клуб именитой «Динамо‑Уфимочки». Уфа традиционно делает ставку на молодых игроков, давая им возможность проявить себя на уровне Высшей лиги «Б». Это команда с агрессивной подачей и быстрой атакой, способная удивить любого соперника.

«Красные крылья» (Таганрог) – коллектив с богатым опытом выступлений в лиге. Волейболистки из Таганрога известны своей тактической гибкостью и умением подстраиваться под стиль соперника. Их универсальность делает их опасным противником в любом матче.

Каждая из этих команд будет стремиться показать лучший волейбол, чтобы занять как можно более высокую позицию в итоговой классификации. «Волжаночке‑ГРАСС» предстоит проявить все свои лучшие качества, чтобы добиться успеха в этой непростой компании.

Александр Веселовский

Фото: Волжаночка-ГРАСС

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
31.03.2026 08:19
Спорт 31.03.2026 08:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.03.2026 13:41
Спорт 30.03.2026 13:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.03.2026 07:41
Спорт 30.03.2026 07:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.03.2026 22:31
Спорт 29.03.2026 22:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.03.2026 21:21
Спорт 29.03.2026 21:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.03.2026 15:56
Спорт 29.03.2026 15:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.03.2026 12:43
Спорт 29.03.2026 12:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.03.2026 10:53
Спорт 29.03.2026 10:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.03.2026 21:20
Спорт 28.03.2026 21:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.03.2026 20:40
Спорт 28.03.2026 20:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.03.2026 19:33
Спорт 28.03.2026 19:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.03.2026 15:48
Спорт 28.03.2026 15:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.03.2026 13:13
Спорт 28.03.2026 13:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.03.2026 11:32
Спорт 28.03.2026 11:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.03.2026 13:52
Спорт 27.03.2026 13:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

