«Волжаночка‑ГРАСС» готовится к решающей серии





Волгоградские волейболистки из команды «Волжаночка‑ГРАСС» готовятся к новому этапу чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б». После полуфинального турнира в Орле, где команда заняла третье место, подопечные Александра Чернова продолжат борьбу в финальном турнире за места с 11‑го по 15‑е.

С 22 по 26 апреля 2026 года волейболистки соберутся в Перми – именно этот город примет заключительный этап соревнований в данной категории. Матчи пройдут в спорткомплексе СШОР «Академия ИВС» – домашней арене одной из участниц турнира.





Турнир пройдёт по классической круговой системе в один круг. Это значит, что каждая из пяти команд сыграет с каждой ровно один раз. Такой формат требует от коллективов максимальной концентрации в каждом матче: нет права на ошибку или «отложенный реванш». Каждая партия, каждое очко будут иметь значение в борьбе за итоговое место.

За четыре игровых дня команды проведут серию напряжённых матчей, где тактика, выносливость и командный дух выйдут на первый план. Круговой формат не прощает расслабленности: даже одна неудачная игра может стоить места в турнирной таблице.





«Волжаночке‑ГРАСС» предстоит сразиться с четырьмя соперницами, каждая из которых имеет свои сильные стороны:

«Искра» (Самара) – команда с традициями, известная своей игровой дисциплиной и умением выстраивать надёжную защиту. Самарские волейболистки всегда борются до последнего мяча, что делает встречи с ними особенно сложными.

СШОР «Академия ИВС» (Пермь) – хозяйки турнира. Они получат поддержку родных трибун. Пермская команда славится сбалансированным составом: опытные игроки ведут за собой молодых перспективных волейболисток, создавая опасный микс опыта и амбиций.

«Динамо‑Уфимочка‑2» (Салават) – фарм‑клуб именитой «Динамо‑Уфимочки». Уфа традиционно делает ставку на молодых игроков, давая им возможность проявить себя на уровне Высшей лиги «Б». Это команда с агрессивной подачей и быстрой атакой, способная удивить любого соперника.

«Красные крылья» (Таганрог) – коллектив с богатым опытом выступлений в лиге. Волейболистки из Таганрога известны своей тактической гибкостью и умением подстраиваться под стиль соперника. Их универсальность делает их опасным противником в любом матче.

Каждая из этих команд будет стремиться показать лучший волейбол, чтобы занять как можно более высокую позицию в итоговой классификации. «Волжаночке‑ГРАСС» предстоит проявить все свои лучшие качества, чтобы добиться успеха в этой непростой компании.

Александр Веселовский

Фото: Волжаночка-ГРАСС