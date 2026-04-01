Машины буквально плывут: проливной дождь затопил дороги Волгограда





В Волгограде серьезный весенний дождь обернулся настоящим коллапсом на дорогах. Из-за потопа на некоторых участках магистралей автомобили горожан не едут, а буквально плывут.

О грязном водоеме, затопившем дорогу и устроившим настоящее испытания как машинам, так и их владельцам, сообщают жители улицы Голубинской в Центральном районе. Из берегов выходят реки, разлившиеся в районе Волгоградского технологического колледжа в Дзержинском районе и около МФЦ - в Советском. На традиционный потоп жалуются и жители Краснооктябрьского района, чей путь пролегает по малому проспекту Ленина.





Ливень, обрушившийся на Волгоград около двух часов назад, стал причиной многочисленных аварий и 10-балльных пробок на дорогах. Из-за осадков в городе резко подняли и цены на такси. По словам пассажиров, стоимость поездки между соседними районами возросла практически в три раза.