Игроки «Ротора» вновь в символической сборной тура





По итогам 26‑го тура Первой лиги России в символическую сборную вошли два игрока «Ротора» – Саид Алиев и Абу‑Саид Эльдарушев.

Ярким событием игрового дня Лиги Pari стала уверенная победа «Ротора» над «Черноморцем» из Новороссийска со счётом 4:1. Решающую роль в успехе команды сыграли нападающие Саид Алиев и Абу‑Саид Эльдарушев, оформившие по дублю каждый.

Первый гол забил Абу‑Саид Эльдарушев. На 57-й минуте, после точной передачи Ильи Сафронова, он точно пробил в дальний угол. Через девять минут Абу‑Саид удвоил преимущество: получил мяч на линии штрафной, выдержал паузу и закрутил мяч в правый верхний угол.





Сменив своего партнёра по линии атаки, Саид Алиев продолжил начатый фейерверк голов. На 77-й минуте пробил с разворота, и мяч от перекладины влетел в сетку. Затем, в компенсированное время, Саид поставил точку в матче: получил пас от Симоняна, на замахе убрал защитника и пробил в дальний угол.

Победа позволила «Ротору» набрать 39 очков и занять 4‑е место в турнирной таблице.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»