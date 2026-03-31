Игроку «Ротора» Арбузову удалось избежать операции





Пресс‑служба спортивного клуба «Ротор» 31 марта обнародовала сведения о физическом состоянии нескольких игроков и этапах их восстановления.

Ярослав Арбузов прошёл комплексное обследование, включающее магнитно‑резонансную томографию (МРТ). По результатам диагностики врачи пришли к выводу, что хирургическое вмешательство не требуется. Специалистами составлен план консервативного лечения и реабилитации: ожидается, что процесс восстановления займёт несколько недель. Команда желает Ярославу скорейшего выздоровления и возвращения в строй!

Александр Хохлачёв демонстрирует положительную динамику восстановления и с сегодняшнего дня приступил к тренировкам в общей группе. Это важный шаг на пути к возвращению в основной состав – команда рада видеть Александра среди партнёров на поле.

Никита Плотников продолжает планомерное восстановление под наблюдением медиков. Специалисты отмечают прогресс в реабилитации спортсмена. По текущему плану вход в общую группу запланирован на май – это станет следующим этапом на пути к возвращению в основной состав.

Александр Веселовский

Фото: Андрей Поручаев