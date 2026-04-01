В Волгограде из-за обрушившегося ливня взвинтили цены на такси





В Волгограде из-за дождя традиционно подскочили цены на такси. По словам горожан, стоимость поездки до дома этим вечером возросла едва ли не в три раза.

Пока неподготовленные к осадкам волгоградцы пытаются без особых потерь вернуться домой, агрегаторы такси пугают их растущими на глазах ценами. Волгоградцы сообщают, что поездка из Центрального района в Краснооктябрьский, традиционно обходившаяся в 300 рублей, сейчас, в разгар непогоды, будет стоить им 800 рублей в тарифе «эконом». Тем, кто хочет с ветерком промчаться по лужам на машине более высокого класса, и вовсе придется отдать тысячу рублей.

Апрельский ливень обрушился на Волгоград около двух часов назад. Мощные потоки воды затопили дороги и улицы, устроив горожанам замысловатую полосу препятствий. По прогнозам Гидрометцентра, непогода сохранится в регионе до конца рабочей недели.