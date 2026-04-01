



Волгоградские рыбаки, еще недавно бурившие лунки на застывших водоемах, начинают сезон весеннего лова. На какие трофеи они могут рассчитывать уже сейчас, и реально ли выудить в наших краях многокилограммовых «гигантов», корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у ихтиолога Сергея Яковлева.

В начале весны, когда температура воды согрелась не превышает 1-2 градусов, рыбаки могут рассчитывать только на встречу с холодолюбивой рыбой. В это время в садке удильщиков могут оказаться щука, язь или мелкая плотвичка. Когда же в городе и области установится стабильно теплая погода, фанаты рыбалки начнут «тягать» окуней, густеру, а самые везучие и настойчивые наверняка вытащат и лещей.

- Уже в мае, когда вода станет значительно приятнее, начнет клевать и наиболее теплолюбивая рыбка. В прошлом году, к примеру, к концу весны уже вовсю шел сазан, - рассказывает волгоградский ихтиолог Сергей Яковлев. – К слову, рассказы рыбаков о 20-килограммовых сазанах – вовсе не художественный вымысел. В наших водоемах действительно водятся такие гиганты. Профессиональные удильщики с подходящим для этого инвентарем и нужными снастями имеют все шансы поймать даже 100-килограммового сома!





Мечтой волгоградцев, которые гонятся не только за количеством, но и за качеством, Сергей Яковлев называет рыбец. Вкуснейшую и ароматнейшую рыбку, которая на время стала экзотикой в наших краях, сегодня можно встретить не только в Дону, но и в Волге.

О том, что в Волгограде, вопреки пессимистичным прогнозам скептиков, «идут на поправку» едва не исчезнувшие виды рыб, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали в отдельных материалах. Так, по словам Сергея Яковлева, все еще прописанная в региональной Красной книге шемая стала отнюдь не редкой гостьей в волгоградских реках.

Фото сгенерировано с помощью ИИ