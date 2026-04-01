В Волгоградской области к административной ответственности в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей привлечен заместитель главы администрации города Котово после того, как 9-летняя девочка упала в открытый технический колодец. Ребенок, к счастью, не пострадал.

Как сообщили в прокуратуре региона, всё произошло 23 января 2026 года в парке Котово. Девочка упала в запорошенный снегом колодец, который находится в муниципальной собственности.

Сообразительная школьница позвонила по телефону родителям, которые и вытащили ее из западни. Для ребенка всё обошлось без травм.





В отношении чиновника после прокурорской проверки было возбуждено административное производство по ст. 8.12 КоАП Волгоградской области (ненадлежащее содержание люков смотровых колодцев и камер, решеток дождеприемников). Замглавы оштрафовали, а администрация наконец-то закрыла технический колодец.

Фото: прокуратуры Волгоградской области





