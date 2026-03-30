«Ротор» – «Черноморец»: тренеры разобрали ключевые эпизоды матча

Спорт 30.03.2026 13:41
«Ротор» 29 марта одержал уверенную победу над «Черноморцем» (Новороссийск) со счётом 4:1. Ключевые моменты матча прокомментировали тренеры обеих команд.

Первый тайм прошёл в равной борьбе. «Черноморец» действовал компактно в обороне, не позволяя сопернику создавать опасные моменты. Главный тренер волгоградцев Дмитрий Парфёнов признал сложность сценария:

– Понимали, что будет непросто. «Черноморец» – организованная команда с опытными игроками. Мы видели, как «Факелу» было тяжело дома вскрывать их оборону, и с этим же столкнулись и в первом тайме. Нам не хватало агрессии, хотя до этого были хорошие моменты у ворот соперника.

«Ротор» не смог взломать дисциплинированную оборону хозяев, а «Черноморец», в свою очередь, не создавал явных угроз воротам гостей. Нулевой счёт к перерыву отражал баланс сил на поле.

После перерыва хозяева решили играть более открыто, что стало роковой ошибкой. Главный тренер новороссийцев Денис Попов проанализировал ситуацию:

– Отчасти счёт не по игре – сказалось исполнительское мастерство соперника, их класс и реализация моментов. Мы свои шансы не использовали. Играли под большим давлением, и в какой‑то момент не хватило сил. У нас пока нет такой глубины состава, чтобы на равных играть в открытый футбол с таким соперником.

Тактика «Черноморца» дала «Ротору» пространство для контратак. По словам Парфёнова, команда скорректировала подход во втором тайме:

– В перерыве внесли коррективы – добавили в агрессии, лучше стали действовать в переходных фазах, забили прекрасные голы и выиграли.

Эти изменения – повышение интенсивности прессинга и ускорение переходов из обороны в атаку – привели к тому, что «Ротор» забил четыре гола, полностью переиграв соперника во втором тайме. Индивидуальное мастерство игроков (особенно Абу-Саида Эльдарушева и Саида Алиева) и высокая реализация моментов стали ключевыми факторами успеха.

Попов, несмотря на поражение, попытался сместить фокус на будущие задачи:

– Вешать нос не нужно. Мы решаем разные задачи. Важно быть максимально готовыми к матчам с прямыми конкурентами. Там мы не имеем права на ошибку. Сейчас у нас тяжёлый календарь: играем практически со всеми командами, которые борются за стыки.

Тренер признал слабые стороны своей команды (недостаток глубины состава, проблемы с реализацией), но подчеркнул важность предстоящих матчей.

Парфёнов, напротив, акцентировал внимание на прогрессе своей команды:

– Мы смогли перестроиться по ходу матча, найти слабые места в обороне соперника и использовать их. Это говорит о характере игроков и их готовности выполнять тренерские установки.

Этот матч показал, что в футболе даже небольшие тактические ошибки могут привести к серьёзным последствиям, а умение перестраиваться по ходу игры – ключ к успеху.

Александр Веселовский

Фото: СК Ротор 

Комментарии
Спорт 30.03.2026 13:41
