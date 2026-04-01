



В Волгоградской области непогода сохранится вплоть до конца рабочей недели. Гидрометцентр пересмотрел прогноз неблагоприятных погодных явлений для региона, объявив жёлтый уровень погодной опасности сразу по четырём факторам.

Ливни и град будут испытывать волгоградцев вплоть до полуночи 2 апреля. При этом грозы в отдельных районах ожидаются до 18:00 3 апреля. До этого же времени сохранится в регионе и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Одновременно в северо-западных и центральных районах региона прогнозируется высокая пожароопасность. Соответствующее предупреждение будет действовать вплоть до 2 апреля.

Напомним, ранее редакция сообщала о первом апрельском граде, который обрушился на жителей Тракторозаводского района.

