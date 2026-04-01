Кредиты, пенсии и тарифы: что изменится для волгоградцев с 1 апреля





С 1 апреля вступают в силу ряд законов, которые повлияют на жизнь россиян, в том числе жителей Волгоградской области. Изменения касаются потребительских кредитов, пенсий и административных штрафов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, какие нововведения ждут жителей российских регионов.

Индексация пенсий

В апреле будут проиндексированы социальные пенсии на 6,8%. Это ожидает более 3,5 млн граждан. Также вырастет размер пенсии по случаю потери кормильца, если у кормильца не было страхового стажа; детей, потерявших родителей; инвалидов с детства.



Увеличение коснётся и ряда категорий граждан, которые имеют особый статус, связанный с военной службой, участием в боевых действиях, работой в экстремальных условиях или ликвидацией последствий техногенных катастроф.

Контроль за тарифами

С началом нового месяца будет усилен госконтроль за тарифообразованием. В частности, расширятся полномочия ФАС. Служба сможет самостоятельно пересматривать их предельные уровни. Кроме того, повысится ответственность должностных лиц региональных органов власти за невыполнение их предписаний.

Ранее глава ФС РФ Максим Шальский прокомментировал тарифообразование в сфере ЖКХ. В частности, руководитель антимонопольной службы заявил, что принятые его ведомством меры позволили в ряде регионов России снизить тарифы в отдельных сферах ЖКХ.

На встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным он пояснил, что 1 января 2026 года уже была проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС.

Рассрочки и кредиты

Изменятся правила для операторов сервисов рассрочки и прав их пользователей. При покупке товара с помощью рассрочки его стоимость будет соответствовать цене при полной оплате, а максимальный срок рассрочки составит шесть месяцев.

Снизится и максимальный размер процентов и комиссий по потребительским кредитам и займам, которые выдаются на срок до года. Он уменьшится с 130% до 100% от суммы основного долга. Закон направлен на снижение долговой нагрузки граждан. Общий долг не сможет превышать двойную сумму займа.

Денежные переводы



С сегодняшнего дня также ужесточились требования к правилам оформления банковских переводов. Теперь в реквизитах плательщика необходимо указывать полное наименование юрлиц и банков, а физлицам – полностью ФИО.

В «назначении платежа» придется максимально подробно описать название товаров или работ, номер и дату договора, уложившись в 210 символов. Предприниматели же при отправке денежных средств на банковскую карту придется указывать информацию об оказанных услугах и проданных товарах.





