



Жители Ростова-на-Дону просят власти прекратить отопительный сезон. Как сообщает Привет-Ростов, уже на протяжении нескольких дней в донской столице днем столбики термометров подбираются к отметке +21 градус, а ночью не опускаются ниже +10. Тем не менее, местные власти не торопятся ограничивать подачу ресурса.

– Отопительный сезон в Ростове-на-Дону завершится только к 10 апреля, – сообщает СМИ. – Этот срок на городской планёрке озвучил глава администрации Александр Скрябин. Поводом для обсуждения стали многочисленные обращения граждан, которые просили прекратить подачу тепла в жилые дома, так как на улице уже достаточно длительное время стоит жаркая погода.

Аргументируя нежелание завершить отопительный сезон в ближайшие дни, мэр Ростова ссылается на норматив, по которому среднесуточная температура воздуха должна составлять +8 градусов. По мнению чиновника, показатели еще не достигнуты. Кроме того, по его словам, в случае если отопительный сезон завершится, а на улице похолодает, возобновить подачу ресурса можно будет только 14-дневный срок.

Напомним, что в Волгоградской области об отключении отопления с 1 апреля заявили пока лишь только власти Камышина.