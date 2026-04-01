Главное

С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде

Актуально

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

«Мне не все равно, что будет потом»: моющий остановки дорожник - о том, как сменил профессию и не пожалел об этом

Федеральные новости

Федеральные новости
 Цивилева: ветераны СВО становятся в регионах эффективными управленцами
В России ветераны специальной военной операции (СВО) становятся управленцами в органах законодательной или исполнительной власти, получая образование. Об этом, как передает ТАСС, заявила Анна Цивилева на церемонии вручения дипломов...
Федеральные новости
 На месте приземления Гагарина начнут регистрировать браки
В Саратовской области начнут регистрировать браки на месте приземления Юрия Гагарина в 1961 году. Об этом сегодня, 2 апреля, со ссылкой на управление по делам ЗАГС регионального правительства сообщило ИА...
Спорт

Волгоградские сумоисты дебютировали на первенстве России – и сразу с медалями

Спорт 01.04.2026 09:52
0
01.04.2026 09:52


В Казани завершилось первенство России по сумо среди юношей и девушек. Дворец единоборств «Ак Барс» собрал более 1000 спортсменов из 35 регионов страны, которые состязались в трёх возрастных категориях: до 15, 17 и 19 лет. Турнир стал отборочным этапом для формирования сборной России на международные старты.

В возрастной категории до 15 лет в общекомандном зачёте первое место заняла сборная Республики Тыва, завоевавшая 11 медалей – 6 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых. Второе место досталось сборной Республики Крым с 10 наградами, а третье место заняла команда Москвы. Среди индивидуальных достижений в этой категории выделяются победы Анастасии Певневой (Республика Крым) в весовой категории до 35 кг, Софии Асатрян (Республика Крым) – в категории до 45 кг, Ксении Панасенко (Приморский край) – в категории до 40 кг и Захара Берестнёва (Приморский край) – в категории до 65 кг. Первые медали первенства страны для Волгограда завоевал воспитанник Олега Репина Георгий Юзбашев, занявший третье место в весовой категории 70 кг.


В старшей возрастной категории – до 19 лет – сборная Тывы вновь заняла первое место в общекомандном зачёте, завоевав 15 медалей: 7 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых. Второе место заняла команда Нижегородской области, а третье – команда Московской области. Среди индивидуальных результатов стоит отметить серебряную медаль Надежды Долгополовой (Приморский край) в категории до 65 кг – она также выполнила норматив кандидата в мастера спорта, – а также победу Михаила Ермакова (Севастополь) в категории до 70 кг. Ника Джигарос из Волгограда стала второй в весовой категории 60 кг.


Поединки за золотые медали во всех категориях проводились до двух побед одного из финалистов. Кроме того, 28 марта специалисты РАА РУСАДА провели антидопинговый семинар для всех участников первенства. Дворец единоборств «Ак Барс» был выбран площадкой для этого масштабного события благодаря развитой инфраструктуре и сложившимся традициям в области единоборств.

Александр Веселовский

Фото: Федерация сумо России

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Комментарии

0
Далее
Лента новостей

05:51
Волгоградцы не смогли увидеть первую комету 2026 года: она сгорела
23:13
Замены решили всё: «Ротор» побеждает «Нефтехимик» со счётом 3:1
21:11
В Волгоградской области из 33 пропавших человек не нашли семерых
20:01
Волгоградцам после утренней бури пообещали геомагнитный штиль
19:12
Волевая победа: «Ротор» обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:1
18:35
18067 болельщиков пришли на матч «Ротор» - «Нефтехимик» в Волгограде
17:15
«Мечты о новом гаджете затмевают рассудок зумеров»: почему в Волгограде стремительно «молодеет» процедура банкротства
17:10
За футбольным матчем на «Волгоград Арене» 5 апреля следят силовики
16:14
В Волгоградской области начальницу почты обвиняют в присвоении «ветеранских» денег
15:42
Сразу на 25% дороже: волгоградских туристов в Индии ошарашили ростом цен на еду
14:41
«Меньше суеты. В этом и есть главный секрет»: сотни волгоградцев отметили Вербное воскресенье в храмах города
14:25
Волгоградский музтеатр сообщил о смерти фотографа-дизайнера Рафаэля Мурадьяна
13:53
МЧС экстренно предупредило об ухудшении погоды 5 апреля в Волгоградской области
13:42
Следующие через Волгоградскую область поезда из Дагестана задерживаются из-за ливня
13:14
Традиции гандбола живут: в Волгограде завершился турнир памяти Константина Галузо
12:45
Суд в Дагестане взыскал более 650 тыс. рублей за свалку у волгоградского СНТ
11:50
Депутат Калашников сохранил политический статус в Волгоградской области
11:12
Двое судовладельцев наказаны в первые дни навигации в Волгоградской области
10:35
Под Волгоградом мотоциклист погиб, врезавшись в мусоровоз
10:15
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО пулеметчиком Денисом Уваркиным
10:03
Осечка «Динамо‑Синара‑2» перед битвой с лидером
09:32
Два месяца в реанимации: в Волгограде спасли 720-граммового младенца
09:05
«От солнца до сих пор слезятся глаза»: в Волгограде изъятая из Дагестана пятерка львов отвыкает от ужасов прежней жизни
08:58
Украинские БПЛА 5 апреля миновали Волгоградскую область
08:26
Вербное воскресенье за неделю до Пасхи: где освятить вербы в Волгограде
07:41
В Волгограде рейсы из Санкт-Петербурга задерживаются на фоне атак БПЛА
07:22
Дожди с похолоданием до +1 обещают в Волгоградской области
06:39
Котелок защитника Сталинграда покажут в музее Победы в Москве
06:09
В Волгоград прибудет чудотворная икона Божией Матери «Тадулинская»
21:46
В Волгограде профессор Петров передал в музей Лосева сотню коллекционных картин
 