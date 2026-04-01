



В Казани завершилось первенство России по сумо среди юношей и девушек. Дворец единоборств «Ак Барс» собрал более 1000 спортсменов из 35 регионов страны, которые состязались в трёх возрастных категориях: до 15, 17 и 19 лет. Турнир стал отборочным этапом для формирования сборной России на международные старты.

В возрастной категории до 15 лет в общекомандном зачёте первое место заняла сборная Республики Тыва, завоевавшая 11 медалей – 6 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых. Второе место досталось сборной Республики Крым с 10 наградами, а третье место заняла команда Москвы. Среди индивидуальных достижений в этой категории выделяются победы Анастасии Певневой (Республика Крым) в весовой категории до 35 кг, Софии Асатрян (Республика Крым) – в категории до 45 кг, Ксении Панасенко (Приморский край) – в категории до 40 кг и Захара Берестнёва (Приморский край) – в категории до 65 кг. Первые медали первенства страны для Волгограда завоевал воспитанник Олега Репина Георгий Юзбашев, занявший третье место в весовой категории 70 кг.





В старшей возрастной категории – до 19 лет – сборная Тывы вновь заняла первое место в общекомандном зачёте, завоевав 15 медалей: 7 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых. Второе место заняла команда Нижегородской области, а третье – команда Московской области. Среди индивидуальных результатов стоит отметить серебряную медаль Надежды Долгополовой (Приморский край) в категории до 65 кг – она также выполнила норматив кандидата в мастера спорта, – а также победу Михаила Ермакова (Севастополь) в категории до 70 кг. Ника Джигарос из Волгограда стала второй в весовой категории 60 кг.





Поединки за золотые медали во всех категориях проводились до двух побед одного из финалистов. Кроме того, 28 марта специалисты РАА РУСАДА провели антидопинговый семинар для всех участников первенства. Дворец единоборств «Ак Барс» был выбран площадкой для этого масштабного события благодаря развитой инфраструктуре и сложившимся традициям в области единоборств.

Александр Веселовский

Фото: Федерация сумо России