«Ротор» разгромил «Черноморец» со счётом 4:1





В матче 26‑го тура Первой лиги волгоградский «Ротор» на выезде уверенно обыграл новороссийский «Черноморец» – 4:1. Игра, прошедшая на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске, стала настоящим испытанием для хозяев поля и подарила болельщикам Волгограда несколько ярких моментов.

Первые минуты игры прошли в равной борьбе: обе команды искали подходы к воротам, но опасных моментов было немного. «Ротор», как подобает фавориту уверенно контролировал мяч, и искал пути ко взятию ворот, но нападающие упускали выгодные моменты.

Перелом наступил во втором тайме:

На 57‑й минуте счёт открыл Абу‑Саид Эльдарушев, точно пробив низом в дальний угол ворот – 1:0.

Спустя 10 минут тот же Эльдарушев удвоил преимущество гостей. Абу‑Саид красивым ударом закрутил мяч в тот же угол ворот «Черноморца» – 2:0.

Новороссийцы попытались вернуться в игру: на 75‑й минуте после удара Григория Жилкина волгоградцы не разобрались со скользким мячом в своей вратарской, и моряки сократили отставание – 2:1.

Однако уже через минуту Саид Алиев восстановил разрыв в два мяча – 3:1.

Окончательную точку Алиев поставил на 93‑й минуте, оформив дубль – 4:1.

После этой победы «Ротор» поднялся на 4‑е место в турнирной таблице Первой лиги и продлил беспроигрышную серию до шести матчей.

Александр Веселовский