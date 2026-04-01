Волгоград после дождя парализовала 10-балльная пробка





В Волгограде сегодня, 1 апреля, вечером на Первой продольной магистрали образовалась 10-балльная пробка. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Яндекс.Карты, в городе фиксируются многочисленные ДТП.





Причиной коллапса на дорогах стал проливной дождь – из-за ухудшения дорожных условий как минимум 8 дорожно-транспортных происшествий парализовали движение на проспекте Ленина из Центрального района в Краснооктябрьский, а также на Второй продольной магистрали – по улице Рокоссовского.





Осложняет ситуацию на Первой продольной тот факт, что по техническим причинам не работают светофоры. В дежурной части ГИБДД сообщили, что знают о данной проблеме и она устраняется профильной службой