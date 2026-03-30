



В матче 26‑го тура Первой лиги на стадионе «Центральный» в Новороссийске «Черноморец» принимал «Ротор» из Волгограда. Итоговый счёт – 4:1в пользу гостей, причём все голы были забиты после перерыва.

На игру волгоградцы вышли в футболках в поддержку Дениса Фомина.

На прошедшей неделе у Дениса умер отец, и команда поддержала своего товарища.





Матч стартовал в условиях повышенного напряжения: обе команды понимали, что любая оплошность может стоить очень дорого. Это сразу отразилось на тактике – футболисты избегали авантюрных решений, делая ставку на надёжность. Дождь и скользкое поле только усилили тенденцию: команды сосредоточились на удержании центра поля и компактной игре в обороне. Как следствие, темп игры оказался невысоким, а опасных моментов в первом тайме почти не возникало.

С первых минут «Ротор» владел инициативой. Гости старались быстрее доставить мяч в штрафную зону, но последний пас не получался – сказались и скользкое поле, и давление результата. На 11‑й минуте шанс открыть счёт выпал Абу‑Саиду Эльдарушеву –после отскока он вышел на ударную позицию, но пробил мимо ворот.

«Черноморец» пытался отодвинуть игру от своих ворот, но недостаток мастерства новороссийцы решили компенсировать жёсткой игрой, за что нахватались жёлтых карточек. А один из лидеров сине-голубых – Ярослав Арбузов – вынужден был покинуть поле на 17-й минуте из-за травмы.

Из созидательных действий хозяев запомнился дальний удар на 25‑й минуте. Григорий Жилкин пробил из‑за пределов штрафной – мяч облизал штангу.

Перед самым перерывом, на 43‑й минуте, капитан «Ротора» Сергей Макаров исполнил штрафной удар, пробив с 22-х метров, но вратарь моряков Михаил Штепа мастерски парировал мяч.

Первый тайм завершился без голов – 0:0. «Ротор» владел небольшим территориальным преимуществом (52% владения мячом против 48%), но не смог реализовать свои подходы. «Черноморец» действовал преимущественно от обороны, редко переходя в атаку.





После перерыва игра кардинально изменилась. «Ротор» усилил прессинг и стал чаще использовать фланги, что привело к серии результативных атак.

На 57‑й минуте гости открыли счёт: Илья Сафроновпродвинулся по левому флангу и сделал точный пас в штрафную на Абу‑Саида Эльдарушева. Тот в одно касание с правой ноги пробил в дальний угол – мяч влетел в сетку до того, как Штепа успел среагировать.Счёт стал 1:0 в пользу «Ротора».

Спустя девять минут Эльдарушев оформил дубль. Получив мяч на линии штрафной, он оценил ситуацию и без суеты красиво пробил в дальний, уже знакомый с мячом, угол – 2:0.

«Черноморец» отыграл один мяч на 75‑й минуте: после удара Григория Жилкина с правого фланга скользкий мяч, от перекладины, попал в руки Никиты Чагрова и выскользнул в ворота – 2:1.

Однако уже в следующей атаке Саид Алиев восстановил преимущество «Ротора» в два мяча. Получив мяч в штрафной после неудачного удара одноклубника, он с разворота сильно пробил и мяч от перекладины влетел в ворота – 3:1.

Окончательный счёт был установлен в компенсированное время: на 94‑й минуте Алиев оформил дубль. В быстрой контратаке «Ротор» вышел три в два, Алиев получил пас от Симоняна, на замахе убрал защитника и пробил в дальний угол – 4:1.

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов после матча отметил:

– Первый тайм получился непростым. «Черноморец» – организованная команда, тяжело было взламыватьоборону соперника. Требовалось создать большеедавление. Во втором тайме прибавили, появились свободные зоны, и мы реализовали свои моменты.

«Черноморец» (Новороссийск) – «Ротор» (Волгоград) – 1:4 (0:0).

29 марта. Новороссийск. Стадион: «Центральный». 6505 зрителей.

Количество зрителей в гостевом секторе: 183.

Судьи: Михаил Черемных (Пермь), Александр Приходько (Москва), Вадим Тройненков (Калуга).

«Черноморец»: Штепа, Плиев, Суслов (Помешкин, 62), Жилкин, Морозов, Жигулев (Сутугин, 79), Коновалов (Магомедов, 69), Николаев (Чистяков, 69), Тарба, Кухарчук (Антонов, 46), Хубулов.

«Ротор»: Чагров, Клещенко, Шильников, Покидышев, Бардыбахин, С.

Макаров, Кайнов (Дадич, 85), Трошечкин, Сафронов (Симонян, 68), Арбузов (Родионов, 17), Эльдарушев (Алиев, 68).

Голы: Эльдарушев, 57 (0:1). Эльдарушев, 66 (0:2).Чагров, 75 А (1:2). Алиев, 77 (1:3). Алиев, 94 (1:4).

Предупреждены: Плиев, 31 (неспортивное поведение). Коновалов, 35 (грубая игра). Жигулев, 40 (неспортивное поведение). Морозов, 84 (срыв перспективной атаки). Чистяков, 94 (грубая игра).

Волгоградцы провели хороший матч, не стали сушить игру после забитого гола. Команда была заряжена на успех. Мы увидели организованный командный прессинг в котором особенно выделялись Сергей Макаров и Илья Родионов. Благодаря активной игре на всех участках поля сине-голубые заслуженно победили и вышли на 4-е место в турнирной таблице, которое дает право выступить в стыковых матчах за выход в РПЛ. В 17:00 пятого апреля подопечные Дмитрия Парфенова примут на «Волгоград Арене» нижнекамский «Нефтехимик».

Александр Веселовский

Фото: Ротор