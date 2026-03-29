Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде Оперативниками УФСБ в Волгограде за вымогательство задержаны журналисты Руслан Шарифов может скоропостижно покинуть Волгоградскую облдуму

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 Запрет на экспорт бензина вводят в России с 1 апреля
Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на состоявшемся накануне в правительстве РФ совещании. Министерству энергетики дано поручение подготовить проект соответствующего постановления. Вице-премьер отметил,...
 Россиянин согласился за 1,5 млн устроить теракт для ВСУ на военном аэродроме
В Саратовской области местный житель пытался совершить теракт по указу ВС Украины. Как сообщает ИА «СарИнформ», УФСБ вычислило его и задержало.  Уточняется, что в качестве вознаграждения саратовец намеревался получить...
«Динамо‑Синара‑3» завершает регулярный сезон на первом месте

В заключительном матче регулярного сезона женской Высшей лиги России по гандболу «Динамо‑Синара‑3» на домашней арене разгромила команду «ЦСКА‑МССУОР №2» (Москва) со счётом 37:20 (19:10).

Уже с первых минут встречи стало ясно, что хозяева площадки настроены решительно. Грамотная игра в защите и быстрые атаки позволили волгоградкам создать комфортный задел ещё до перерыва – 19:10. Тренерский штаб во главе с Любовью Сидоричевой чётко выстроил тактику, которая сработала против московской команды.

Во втором тайме «Динамо» не сбавило оборотов. Игроки демонстрировали слаженность действий, а вратари надёжно прикрывали ворота, не позволяя соперницам сократить разрыв.

Примечательно, что все полевые игроки волгоградской команды отметились результативными действиями, что говорит о высоком командном духе и равномерном распределении нагрузки.

Эта победа стала 26-й для «Динамо‑Синара‑3» в 32 матчах регулярного чемпионата. Команда завершает этап на первой позиции, демонстрируя стабильность и готовность к решающим играм.

«Динамо-Синара» (Волгоград) – «ЦСКА‑МССУОР‑2» (Москва) – 37:20 (19:10).

28 марта. Волгоград. ФОК им. Л.О. Акапяна. 26 зрителей.

Судьи: Алла Андреева, Дарья Титарева (оба Волгоградская область).

«Динамо-Синара»: Сидоричева – Климова (1), Джавадова (2), Сметанина (2), Куценко (3), Каменская (5), Прокофьева (4) – Еговцева, Смирнова (2), Слободских (3), Кириченко (3), Прокудина (1), Лисунова (2), Дмитриева (4), Скрипник, Федотова (5).

«ЦСКА‑МССУОР‑2»: Заплатная – Михайлова (2), Слободянюк (1), Ермакова (2), Валяшкина, Смирнова (6), Табачук (1) – Стаценко, Савинова (2), Лысенко, Соловьёва, Лазарева, Кондрахина (1), Котиль (5).

Штрафное время: 6 – 8.

7-метровые/голы: 3/2 – 3/2.

Потери: 10 – 20.

Теперь волгоградским гандболисткам предстоит новый вызов – плей‑офф. Их соперником станет третий состав краснодарской «Кубани». Болельщики ждут от команды продолжения яркой игры и надеются на успешное выступление в решающих матчах сезона.

Александр Веселовский

