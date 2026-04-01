В Волгограде стартовали работы по благоустройству территории в Тракторозаводском районе у стадиона «Трактор», который частично был демонтирован в 2021 году. Преобразить это общественное пространство предстоит МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда», которое победило в электронном аукционе. Этот подрядчик согласился выполнить работы за 35 миллионов рублей, что на 10 миллионов меньше начальной цены.

В администрации Волгограда уточнили, что работы по обновлению участка ул. им. Ф.Э. Дзержинского уже ведутся от дома №28 до ул. Мещерякова. Рабочие демонтируют старое асфальтовое покрытие, после чего приступят к укладке тротуарной плитки.

- Общая площадь замощения составит порядка 4500 квадратных метров. В рамках озеленения на данной территории также будет высажено порядка 100 деревьев и свыше 130 кустарников. Для ухода за зелеными насаждениями рабочие оборудуют поливочный водопровод общей протяжённостью свыше четырех километров. Украсит территорию площадка для отдыха, на которой подрядчик смонтирует перголу с качелями и установит малые архитектурные формы, - рассказали в мэрии.

Согласно техзаданию, общественное пространство вымостят тротуарной плиткой в цветах темного и светлого гранита, установят новые скамейки, парковые урны и тротуарные столбики. Рабочие высадят на обновленной территории плакучие ивы, красный клен, березы и розовую акацию. Дополнят зеленый ландшафт спирея «Вангутта», красный и желтый чубушник и форзиция.

Ранее, как напомнили в мэрии, в ходе предыдущих этапов благоустройства в Тракторозаводском районе был комплексно обновлен участок ул. Дзержинского от пр. им. В.И. Ленина до ул. Шурухина, а также территория вблизи ДК Тракторозаводского района. Что же касается стадиона «Трактор», то его старые трибуны были снесены осенью 2021 года. Из прежних построек здесь остались лишь проходные стадиона, которые являются объектом культурного наследия регионального значения, а также газон. Тогда сообщалось, что здесь возведут новые трибуны, а рядом со стадионом будет создана парковая зона площадью порядка 10 тысяч квадратных метров, большую часть которой займут деревья и кустарники.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!