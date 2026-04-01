С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

«Мне не все равно, что будет потом»: моющий остановки дорожник - о том, как сменил профессию и не пожалел об этом

 Цивилева: ветераны СВО становятся в регионах эффективными управленцами
В России ветераны специальной военной операции (СВО) становятся управленцами в органах законодательной или исполнительной власти, получая образование. Об этом, как передает ТАСС, заявила Анна Цивилева на церемонии вручения дипломов...
 На месте приземления Гагарина начнут регистрировать браки
В Саратовской области начнут регистрировать браки на месте приземления Юрия Гагарина в 1961 году. Об этом сегодня, 2 апреля, со ссылкой на управление по делам ЗАГС регионального правительства сообщило ИА...
Плакучие ивы и «гранит»: в Волгограде за 35 млн рублей благоустроят территорию у стадиона «Трактор»

Общество 01.04.2026 20:15
01.04.2026 20:15


В Волгограде стартовали работы по благоустройству территории в Тракторозаводском районе у стадиона «Трактор», который частично был демонтирован в 2021 году. Преобразить это общественное пространство предстоит МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда», которое победило в электронном аукционе. Этот подрядчик согласился выполнить работы за 35 миллионов рублей, что на 10 миллионов меньше начальной цены.

В администрации Волгограда уточнили, что работы по обновлению участка ул. им. Ф.Э. Дзержинского уже ведутся от дома №28 до ул. Мещерякова. Рабочие демонтируют старое асфальтовое покрытие, после чего приступят к укладке тротуарной плитки.

- Общая площадь замощения составит порядка 4500 квадратных метров. В рамках озеленения на данной территории также будет высажено порядка 100 деревьев и свыше 130 кустарников. Для ухода за зелеными насаждениями рабочие оборудуют поливочный водопровод общей протяжённостью свыше четырех километров. Украсит территорию площадка для отдыха, на которой подрядчик смонтирует перголу с качелями и установит малые архитектурные формы, - рассказали в мэрии.

Согласно техзаданию, общественное пространство вымостят тротуарной плиткой в цветах темного и светлого гранита, установят новые скамейки, парковые урны и тротуарные столбики. Рабочие высадят на обновленной территории плакучие ивы, красный клен, березы и розовую акацию. Дополнят зеленый ландшафт спирея «Вангутта», красный и желтый чубушник и форзиция.

Ранее, как напомнили в мэрии, в ходе предыдущих этапов благоустройства в Тракторозаводском районе был комплексно обновлен участок ул. Дзержинского от пр. им. В.И. Ленина до ул. Шурухина, а также территория вблизи ДК Тракторозаводского района. Что же касается стадиона «Трактор», то его старые трибуны были снесены осенью 2021 года. Из прежних построек здесь остались лишь проходные стадиона, которые являются объектом культурного наследия регионального значения, а также газон. Тогда сообщалось, что здесь возведут новые трибуны, а рядом со стадионом будет создана парковая зона площадью порядка 10 тысяч квадратных метров, большую часть которой займут деревья и кустарники.

Фото из архива V102.RU

