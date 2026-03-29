В пятом туре полуфинального турнира чемпионата России Высшей лиги Б волгоградская команда «Волжаночка‑ГРАСС» одержала уверенную победу над «Динамо Уфимочкой‑2» из Салавата со счётом 3:0 (25:17, 25:22, 25:21). Матч прошёл в городе Орёл и стал глотком свежего воздуха для волжанок после серии неудач.

С первых минут матча подопечные Александра Чернова задали высокий темп игры. В первом сете команда быстро вышла вперёд и не позволила соперницам сократить разрыв – итоговые 25:17 в пользу Волгограда.

Во второй партии борьба оказалась более напряжённой. «Динамо Уфимочка‑2» пыталась перехватить инициативу, но слаженные действия связующих и точные атаки «Волжаночки» принесли победу и в этой партии – 25:22.

В третьем сете волгоградские спортсменки действовали хладнокровно и уверенно. Грамотная защита и мощные подачи не оставили шансов соперницам: партия завершилась со счётом 25:21, а вместе с ней – и весь матч.

Эта победа стала первой для «Волжаночки‑ГРАСС» после четырёх подряд поражений на турнире. Игроки и тренерский штаб явно смогли перестроить тактику и найти слабые места в игре оппонента.

Команду ждёт участие в турнире за 11-15-е места.

Александр Веселовский