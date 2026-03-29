Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде Оперативниками УФСБ в Волгограде за вымогательство задержаны журналисты Руслан Шарифов может скоропостижно покинуть Волгоградскую облдуму

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 Запрет на экспорт бензина вводят в России с 1 апреля
Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на состоявшемся накануне в правительстве РФ совещании. Министерству энергетики дано поручение подготовить проект соответствующего постановления. Вице-премьер отметил,...
 Россиянин согласился за 1,5 млн устроить теракт для ВСУ на военном аэродроме
В Саратовской области местный житель пытался совершить теракт по указу ВС Украины. Как сообщает ИА «СарИнформ», УФСБ вычислило его и задержало.  Уточняется, что в качестве вознаграждения саратовец намеревался получить...
«Волжаночка‑ГРАСС» прервала полосу неудач: волгоградские волейболистки взяли реванш в Орле

Спорт 29.03.2026 21:21
В пятом туре полуфинального турнира чемпионата России Высшей лиги Б волгоградская команда «Волжаночка‑ГРАСС» одержала уверенную победу над «Динамо Уфимочкой‑2» из Салавата со счётом 3:0 (25:17, 25:22, 25:21). Матч прошёл в городе Орёл и стал глотком свежего воздуха для волжанок после серии неудач.

С первых минут матча подопечные Александра Чернова задали высокий темп игры. В первом сете команда быстро вышла вперёд и не позволила соперницам сократить разрыв – итоговые 25:17 в пользу Волгограда.

Во второй партии борьба оказалась более напряжённой. «Динамо Уфимочка‑2» пыталась перехватить инициативу, но слаженные действия связующих и точные атаки «Волжаночки» принесли победу и в этой партии – 25:22.

В третьем сете волгоградские спортсменки действовали хладнокровно и уверенно. Грамотная защита и мощные подачи не оставили шансов соперницам: партия завершилась со счётом 25:21, а вместе с ней – и весь матч.

Эта победа стала первой для «Волжаночки‑ГРАСС» после четырёх подряд поражений на турнире. Игроки и тренерский штаб явно смогли перестроить тактику и найти слабые места в игре оппонента. 

Команду ждёт участие в турнире за 11-15-е места.

Александр Веселовский

