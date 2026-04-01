На улице Дубовской в Ворошиловском районе Волгограда вырубят аварийные вязы, так как деревья в любой момент могут упасть и нанести вред жизни и здоровью граждан. К такому выводу пришли эксперты ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Волгоградской области» по итогам обследования вязов.

В этой работе приняли участие сотрудники бюджетного учреждения и межрайонной природоохранной прокуратуры. Они совместно осмотрели три вяза, которые растут рядом с жилой пятиэтажкой №16 по улице Дубовская. Установлено, что деревья поражены стволовой гнилью. Специалисты настоятельно рекомендовали срочную вырубку всех аварийных деревьев.

Фото: ЦЗЛ Волгоградской области





