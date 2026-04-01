Главное

С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде

Актуально

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

«Мне не все равно, что будет потом»: моющий остановки дорожник - о том, как сменил профессию и не пожалел об этом

Федеральные новости

 Цивилева: ветераны СВО становятся в регионах эффективными управленцами
В России ветераны специальной военной операции (СВО) становятся управленцами в органах законодательной или исполнительной власти, получая образование. Об этом, как передает ТАСС, заявила Анна Цивилева на церемонии вручения дипломов...
Федеральные новости
 На месте приземления Гагарина начнут регистрировать браки
В Саратовской области начнут регистрировать браки на месте приземления Юрия Гагарина в 1961 году. Об этом сегодня, 2 апреля, со ссылкой на управление по делам ЗАГС регионального правительства сообщило ИА...
Спорт

Триумф волгоградских баскетболистов: итоги финала ЮФО «Локобаскет – Школьная лига»

Спорт 01.04.2026 14:47
0
В Краснодаре завершился финальный этап Южного федерального округа (ЮФО) Всероссийского чемпионата «Локобаскет – Школьная лига». Соревнования проходили в Молодёжном тренировочном центре «Локомотив‑Кубань» и стали настоящим праздником школьного баскетбола.

В турнире приняли участие 24 команды – по 12 сборных юношей и девушек из 11 регионов. За путёвку на Всероссийский суперфинал боролись победители региональных этапов: школьники 7–9 классов из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Краснодарского края, Калмыкии, Крыма, Севастополя, а также представители федеральной территории «Сириус». Всего на паркет вышли около 300 юных спортсменов.

Главной сенсацией соревнований стало двойное золото Волгоградской области: и юноши, и девушки из нашего региона показали безупречную игру и завоевали первые места в своих категориях.

Основу сборной Волгоградской области составили воспитанники волгоградского лицея № 5 – восемь игроков вошли в состав региональной команды. В финальном матче юноши обыграли команду Краснодарского края со счётом 53:34. Капитан команды Савелий Кац продемонстрировал блестящую игру, набрав 15 очков, сделав 9 подборов и 2 голевые передачи. Третье место заняла команда Республики Адыгея, четвёртое – сборная Луганской Народной Республики.


Девушки из Волгоградской области также не оставили шансов соперницам. В финале волгоградские спортсменки взяли верх над соперницами из Севастополя – 56:41. Особенно отличилась Мария Кириченко, набравшая 28 очков и сделавшая 13 подборов. Бронзовыми призёрами стали баскетболистки из Краснодарского края, четвёртое место заняла команда Республики Крым.

Организаторы отметили лучших игроков. Индивидуальные награды получили представители Волгоградской области. Звание самого ценного игрока среди юношей получил Савелий Кац, среди девушек – Мария Кириченко. Призы лучшим нападающим вручили Тимуру Акчурину, воспитаннику лицея № 5, и Арине Поздеевой.

Победители финала ЮФО заработали путёвки на Всероссийский суперфинал, который пройдёт в мае в Москве. Для многих участников это станет новым шагом в спортивной карьере и возможностью побороться за звание лучших школьных баскетболистов страны.

Александр Веселовский

Фото: «Локобаскет – Школьная лига»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
05.04.2026 23:13
Спорт 05.04.2026 23:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.04.2026 19:12
Спорт 05.04.2026 19:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.04.2026 18:35
Спорт 05.04.2026 18:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.04.2026 13:14
Спорт 05.04.2026 13:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.04.2026 10:03
Спорт 05.04.2026 10:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.04.2026 21:13
Спорт 04.04.2026 21:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.04.2026 19:22
Спорт 04.04.2026 19:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.04.2026 10:07
Спорт 04.04.2026 10:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.04.2026 14:47
Спорт 03.04.2026 14:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.04.2026 14:34
Спорт 02.04.2026 14:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.04.2026 12:35
Спорт 02.04.2026 12:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.04.2026 08:39
Спорт 02.04.2026 08:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.04.2026 14:47
Спорт 01.04.2026 14:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.04.2026 09:52
Спорт 01.04.2026 09:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.04.2026 08:38
Спорт 01.04.2026 08:38
Комментарии

0
Далее

