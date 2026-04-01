



В Краснодаре завершился финальный этап Южного федерального округа (ЮФО) Всероссийского чемпионата «Локобаскет – Школьная лига». Соревнования проходили в Молодёжном тренировочном центре «Локомотив‑Кубань» и стали настоящим праздником школьного баскетбола.

В турнире приняли участие 24 команды – по 12 сборных юношей и девушек из 11 регионов. За путёвку на Всероссийский суперфинал боролись победители региональных этапов: школьники 7–9 классов из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Краснодарского края, Калмыкии, Крыма, Севастополя, а также представители федеральной территории «Сириус». Всего на паркет вышли около 300 юных спортсменов.

Главной сенсацией соревнований стало двойное золото Волгоградской области: и юноши, и девушки из нашего региона показали безупречную игру и завоевали первые места в своих категориях.

Основу сборной Волгоградской области составили воспитанники волгоградского лицея № 5 – восемь игроков вошли в состав региональной команды. В финальном матче юноши обыграли команду Краснодарского края со счётом 53:34. Капитан команды Савелий Кац продемонстрировал блестящую игру, набрав 15 очков, сделав 9 подборов и 2 голевые передачи. Третье место заняла команда Республики Адыгея, четвёртое – сборная Луганской Народной Республики.





Девушки из Волгоградской области также не оставили шансов соперницам. В финале волгоградские спортсменки взяли верх над соперницами из Севастополя – 56:41. Особенно отличилась Мария Кириченко, набравшая 28 очков и сделавшая 13 подборов. Бронзовыми призёрами стали баскетболистки из Краснодарского края, четвёртое место заняла команда Республики Крым.

Организаторы отметили лучших игроков. Индивидуальные награды получили представители Волгоградской области. Звание самого ценного игрока среди юношей получил Савелий Кац, среди девушек – Мария Кириченко. Призы лучшим нападающим вручили Тимуру Акчурину, воспитаннику лицея № 5, и Арине Поздеевой.

Победители финала ЮФО заработали путёвки на Всероссийский суперфинал, который пройдёт в мае в Москве. Для многих участников это станет новым шагом в спортивной карьере и возможностью побороться за звание лучших школьных баскетболистов страны.

Александр Веселовский

Фото: «Локобаскет – Школьная лига»